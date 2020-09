Ostvaruju rast prihoda na svim tržištima na kojima se pojave

IT tržište je jedno od najpropulzivnijih, ali istovremeno i jedno od najfleksibilnijih sektora gospodarstva, kako u Hrvatskoj tako i globalno. Globalne analize kažu da su na velikim svjetskim tržištima posljednjih godina prisutni negativni trendovi. Tako su, prema najnovijim informacijama, tehnološke kompanije u SAD-u u 2019. godini otpustile čak 64.166 radnika ili 351 posto više nego godinu prije. Ta je industrija bila i druga po otkazima izvršnim direktorima, fotelju je izgubilo njih 216 ili 42 posto više. Istovremeno se najavljuje da će u Indiji, čiji je IT sektor jedan od najkonkurentnijih u svijetu, otkaz dobiti od 30 do 40 tisuća zaposlenika kao posljedica činjenice da je rast tamošnje IT industrije usporio na jednoznamenkasti postotak. Uz nove izazove u globalnim trgovinskim odnosima, ti se otkazi u najvećoj mjeri pripisuju nedovoljno brzoj prilagodbi novim tehnologijama. Gdje je tu Hrvatska?

Statistike pokazuju da ovaj sektor u našoj zemlji bilježi stalan rast uz dodatnu ekspanziju i nove kompetencije domaćih IT tvrtki. Zapravo se zbog te fleksibilnosti i globalnog pristupa poslu ponekad teško i rangirati te tvrtke prema nekim klasičnim mjerilima nacionalne statistike prihoda i dobiti zato što su njihovi poslovi rasprostranjeni u mnogim zemljama, a sjedišta često locirana u poreznim oazama ili barem u zemljama s manjim poreznim opterećenjem nego što je to u Hrvatskoj. Kako bilo, hrvatska statistika bilježi da je najveća domaća tvrtka iz IT sektora po ostvarenom prihodu u 2019. bila M SAN grupa s lanjskom realizacijom od 2,07 milijardi kuna, a što je bio rast od 3,8 posto u odnosu na godinu prije. Odmah do njih se smjestio tehnološki div Ericsson Nikola Tesla s 1,57 milijardi kuna prihoda ili 10,6 posto više nego u godini prije, dok je čitava ENT grupa, koju osim matičnog društva čine još ENT Servisi, ENT BiH, Libratel, ENT BY te ENT Podružnica Kosovo imala prihod od gotovo 1,8 milijardi kuna. Kako je istaknula Gordana Kovačević, predsjednica ENT-a, ukupni rezultati ENT grupe su po pitanju prihoda od prodaje lani bili 14,2% viši nego u godini prije.

Najveća domaća tvrtka iz IT sektora po prihodu u 2019. bila je M SAN grupa

“Rast prihoda od prodaje ostvaren je na svim tržištima. Tijekom godine usredotočili smo se na modernizaciju mreža naših kupaca u Hrvatskoj i inozemstvu, razvoj novih rješenja u 5G području te jačanje našeg tehnološkog vodstva. Jedan od glavnih trendova koji je obilježio 2019. je implementacija 5G mreže koju su započeli vodeći europski i svjetski operatori, čime je otvoreno novo poglavlje ICT industrije. U području 5G tehnologije Ericsson je svjetski lider, a Ericsson Nikola Tesla Grupa, s više od 1400 razvojno - istraživačkih stručnjaka (od ukupno 3224 zaposlenika), dio je te globalne priče te svojim aktivnostima na razvoju 5G tehnologije podržava Ericsson u globalnom razvoju najnaprednijih rješenja i usluga”, kazala je Kovačević. Iz tvrtke dodaju da vodeći hrvatski operatori prate globalne trendove te je sukladno tome 2019. obilježilo ulaganje u modernizaciju mreže kao pripremu za uvođenje 5G, čiji se početak implementacije očekivao tijekom druge polovice 2020., nakon što regulator objavi uvjete i dodijeli potrebni radio-frekvencijski spektar. Za ovu godinu kažu da su izvanredne okolnosti izazvane pandemijom COVID-19 koje su obilježile kraj prvog tromjesečja 2020., nastavljene i dalje. “Iako su mnoge zemlje tijekom svibnja i lipnja započele s popuštanjem strogih mjera ograničenja kretanja i distanciranja, kretanje ljudi i roba i dalje je ograničeno što utječe na globalno poslovno okruženje. Budući da ENT Grupa posluje globalno, vidljiv je negativan utjecaj ovih poremećaja na dio našeg poslovanja. Pojedini kupci i partneri usporili su ili odgodili implementaciju ugovorenih poslova te smanjili investicije, a primjetan je i trend sve većeg broja zahtjeva za odgodom naplate potraživanja i novim modelima plaćanja. U prvom polugodištu 2020. zabilježili smo porast prihoda od prodaje od 17,6% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, prvenstveno kao rezultat preuzimanja pune odgovornosti za isporuku usluga izgradnje i održavanja telekomunikacijske infrastrukture Hrvatskog Telekoma”, kažu u ENT-u.

Treći po veličini ICT igrač na tržištu je KING ICT s 764,1 milijun kuna prihoda, a što predstavlja pad od 6,5% u odnosu na godinu prije. IZ same tvrtke su nam komentirali da poslovnu 2019 mogu smatrati jednom od uspješnijih, kako za IT industriju, tako i za svoju tvrtku. “Digitalizacija i automatizacija poslovanja i procesa odvijale su se visokim intenzitetom u privatnom i javnom sektoru. Mogućnosti realizacije projekata unutar zemlje kao i izvoza bile su prilično velike s obzirom na nepresušne potrebe korisnika koji gledaju kako ostati konkurentan u duljem vremenskom horizontu. Dostupnost diverzificiranih izvora financiranja za „digitalno“, poput EU fondova, banaka i privatnih investitora, utjecala je na jačanje bilanci IT tvrtki i najvažnijih parametara industrije kao što su ukupni prihodi, zaposlenost, broj poslovnih subjekata i profitabilnost. COVID šok je u potpunosti izmijenio perspektive i poglede na 2020. u odnosu na očekivano i planirano. U drugom kvartalu uslijed lockdowna došlo je do iznenadnog pucanja i prekida lanaca opskrbe koji je, srećom, kratko trajao. Još veći izazov su korisnici koji su preko noći ostali bez prihoda poput zračnih i cestovnih prijevoznika, aerodroma, cestara, željeznice, turizma, kulture, sporta”, kažu u KING ICT-u.