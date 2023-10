Zasjalo sunce za solare, rastu i više od 500 posto, ali najveće ubrzanje ipak ima – Rimac Bugatti

Svjetska se geopolitička događanja neminovno odražavaju i na naš mikrosvemir, pa su se i sva zbivanja u 2022. jasno ocrtala i na listi 100 kompanija čiji su prihodi lani najbrže rasli, a koju za Poslovni dnevnik radi Dun&Bradstreet. Bila je to godina u kojoj je Rusija počela rat u Ukrajini, zbog europskih sankcija cijene energenata skočile su u nebo, a zbog upumpavanja silnog novca kroz razne potpore u koronakrizi, stigla je i visoka inflacija. U takvim okolnostima pojedinim su energetskim kompanijama, posebno trgovcima plinom, kao i onima koje omogućuju prijelaz na OIE, prihodi izrazito rasli. Rasli su i građevinskom sektoru te trgovcima nekretninama te, naravno, turizmu.

Pine Studio je zanimljiv i motivirajuć primjer za domaću industriju videoigara, ističe Vladimir Bogdanić, član Odbora Klastera proizvođača računalnih igara, Foto: Davor Puklavec / Pixsell

Na ljestvici 100 najbrže rastućih kompanija po prihodima u 2022. uistinu ima svega. Pozitivnih i dobrih poslovnih priča kao i onih za čije su shvaćanje rasta prihoda potrebna znanja iz financijske forenzike, a velik rast prihoda ne mora nužno biti pokazatelj uspjeha. Dapače, neki od onih koji su bilježili stope rasta više od 1000%, nisu godinu završili u plusu. Takav je primjer Pet Network Internationala, u čijem su vlasništvu Pet centri po cijeloj RH. Rasli su 2228%, no tvrtka je godinu završila s gubitkom od 17,1 milijun eura.

Najveći rast prihoda pak pripada Rimac Bugattiju (viši od 14.000%), tvrtki koja je nastala procesom restrukturiranja, odnosno jer su 2021. Rimac Automobili podijeljeni na tri tvrtke – Rimac Grupu, Rimac Bugatti i Rimac Technology. Prihodi ove kompanije, a u kojoj Rimac Group ima udio od 55%, skočili su s 1,3 na 187 milijuna eura. Što je uzrok tako velikom rastu još nije poznato, no Mate Rimac će već na društvenim mrežama pojasniti rezultate poslovanja u 2022. kao što je pojasnio i one za 2021. Ukratko, Rimac Group, što je zapravo holding kompanija čija je svrha upravljanje društvima u kojima drži udjele, 2022. je završila s gubitkom od 18 milijuna eura, pri čemu je operativni gubitak bio 2,3 milijuna eura. Istovremeno, Bugatti Rimac zabilježio je dobit od 20,6 milijuna eura.

Iznenađenje je da su na ljestvicu 100 najbrže rastućih dospjele Hrvatske ceste kojima se prijašnjih godina rezultat poslovanja svodio na nulu. Kompaniji koja gradi, održava i upravlja državnim cestama i iza koje je ostvarenje najvećeg infrastrukturnog projekta (izgradnja Pelješkog mosta), prihodi su rasli 639% te je 2022. završila s neto dobiti od 258 tisuća eura. Objašnjavaju da je to rezultat zakonskih izmjena (Zakon o cestama s kraja 2021.) te novih računovodstvenih odredbi. U korist energetike

“Novim računovodstvenim politikama, koje su se primjenjivale na izradu godišnjih financijskih izvještaja za 2022., u Račun dobiti i gubitka uključeni su svi prihodi i rashodi koji su prijašnjih godina bili knjiženi na teret i u korist javnog kapitala (naknada iz goriva, amortizacija državnih cesta, održavanje državnih cesta, kamate i tečajne razlike i sl.) što je rezultiralo s dobiti prije poreza od 15,21 milijuna kuna (2 milijuna eura)”, odgovaraju iz Hrvatskih cesta.

Ta državna kompanija tako je zbog novih računovodstvenih politika, a zbog kojih se prošlogodišnji poslovni rezultati ne mogu uspoređivati s onima iz prethodnih godina, platila i dodatni porez na dobit, i to u iznosu od milijun eura.

Iz tek nekoliko navedenih primjera jasno je da će ljestvica najbrže rastućih kompanija u RH ove godine izgledati bitno drugačije nego ranije. Osim računovodstvenih tehnikalija bit će tu i neki drugi koji će zahvaljujući raznim previranjima pobirati vrhnje, kao što su lani pobirale one koje se bave energetikom.

Sve tvrtke Pavla Vujnovca, a koji se povukao s upravljačkih funkcija u Enna Grupi, lani su ostvarile rast prihoda. No Enna Opskrba se izdvaja. Prihodi novoosnovane članice Enna Grupe (od veljače 2021.), koja se bavi opskrbom plinom i električnom energijom, rasli su 627%, na 114,9 milijuna eura. U objašnjenju pišu da je Enna Opskrba u drugoj godini poslovanja postala jedan od vodećih subjekata na domaćem tržištu za opskrbu poslovnih kupaca zelenom električnom energijom i prirodnom plinom. Usto, bavi se i izgradnjom

obnovljivih izvora energije, a ugovorili su prodaju više od tisuću solarnih elektrana za kućanstva.

Da dobivanje energije od sunca postaje sve značajniji trend dokazuje i E.ON EIS (Energy Infrastructure Solutions), dio E.ON-a Hrvatska, koja je na domaćem tržištu prisutna tek tri godine. E.ON EIS-u, koji se bavi projektiranjem i izgradnjom sunčanih elektrana, prihodi su lani rasli 779% na 24,1 milijuna eura.

Vrijeme solara napokon je dočekao i Zlatko Bukovac, osnivač i direktor zagrebačke tvrtke Soltech, koja izgrađuje fotonaponske sustave i kogeneracijska postrojenja na biomasu. Njeni su prihodi rasli 624%, na 10,6 milijuna eura. Kompaniju je Bukovac, koji je radio na prvim implementacijama fotonaponskih i solarnih termičkih sustava u Hrvatskoj, Kini i Njemačkoj, osnovao još ‘90-ih godina. No zbog nepovoljnog regulatornog okvira poslovanje širi u EU, posebno Austriju, čekajući povoljniju “klimu” u Hrvatskoj. Rast cijena plina i električne energije uzrokovan ruskom agresijom na Ukrajinu, ali i određene zakonske izmjene koje olakšavaju i nešto pojeftinjuju ulaganje u solarne elektrane, očigledno, sad donose plodove. Potvrđuje to i tvrtka Bazgin iz Pule koja se također bavi fotonaponskim sistemima, od projektiranja, izrade projektne dokumentacije, montaže do održavanja. Prihodi su rasli 531%.

Unosan je bio i plinski biznis, pa je profitirala i tvrtka Met Croatia Energy Trade koja u Hrvatskoj posluje od 2013., a kojoj su prihodi skočili s 331,8 milijuna u 2021., na 1,9 milijardi eura u 2022., odnosno 482%.

Među najbrže rastućima po prihodima ima poslovnih priča kakvima treba zapljeskati. Jedna od njih je ona Tvornice željezničkih vlakova Gredelj. Poznati hrvatski proizvođač vagona i željezničkih vozila koji posluje više od 125 godina napokon je dobio investitora i novog vlasnika, slovačku Tatravagonka grupu, koja ga je vratila na stare staze slave. Proizvođač, koji je uz Namu bio sinonim za dugotrajan stečaj u kojem je proveo čak devet godina, u 2022. je ostvario rast prihoda od 555%. TŽV Gredelj napokon je izašao iz gubitaka koji su u 2021. iznosili 6,1 milijun te 2022. završio s dobiti od 4,5 milijuna eura. Novi je vlasnik tako, nakon što je TŽV Gredelj godinama plesao po rubu održivosti, napokon otključao vrijedan potencijal. Prije svega mijenja, u određenoj mjeri, strukturu proizvodnje te u program popravaka i modernizacije lokomotiva, vlakova i putničkih vagona ubacuje i proizvodnju teretnog programa, odnosno okretnih postolja i teretnih vagona. Također, slovačka se Tatravagonka grupa baca na ugovaranje poslova izvan RH. Ubrzo, u samo godinu dana, prihodi sa stranih tržišta rapidno se povećavaju. S 12 do 22%, koliko je TŽV Gredelj u vrijeme stečaja ostvarivao u inozemstvu, na 92% u 2022. Odmah po preuzimanju, 2021., slovačka Tatravagonka grupa, potpisala je ugovor s austrijskim Innofreightom za proizvodnju i isporuku teretnih vagona u 2022. u iznosu do 95 milijuna eura, a nedugo potom i Memorandum o desetogodišnjoj suradnji vrijedan dvije milijarde eura, a tijekom kojih će TŽV Gredelj proizvoditi tisuću teretnih vagona te 6000 kontejnera godišnje.

Dugogodišnji napori isplatili su se i maloj samoborskoj tvrtki koja razvija videoigre. Pine Studio, koji su prije 11 godina, doslovno u garaži pokrenula četiri studenta, u 2022. je prihode povećao 563%, a dobit 790% na 5,8 milijuna eura. Za uspjeh je zaslužna igra Escape Simulator koju su lansirali krajem 2021., a na kojoj su radili dvije godine i u nju uložili gotovo 300 tisuća eura. O povratu investicije uopće ne treba govoriti jer su već u prvom tjednu puštanja u prodaju zaradili nešto više od pola milijuna eura. Kako je i rekao Vladimir Bogdanić, član Odbora Klastera proizvođača računalnih igara (CGDA), Pine Studio je zanimljiv i motivirajuć primjer za domaću industriju videoigara.

“Imaju od 5 do 15 zaposlenika i rade na svom projektu iz snova sa željom da uspije. Upravo im primjer Pine Studia pokazuje da je to moguće”, kaže Bogdanić.

A 2022. “pomazila” je i građevinski sektor, što i ne čudi nakon dva potresa i njihovih posljedica. Usto, svjedoci smo buma novogradnje – u Velikoj Gorici, primjerice, nove zgrade niču kao gljive poslije kiše. Na ljestvici najbrže rastućih našlo se 10 građevinskih kompanija i tek nešto manje onih koje se bave prodajom i zakupom nekretnina. Od građevinara najbrži je rast prihoda, od 1601%, imala Zagrebgradnja Vrbani III, kompanija iz grupacije Zagrebgradnje u vlasništvu obitelji Vojnović. Tvrtka najpoznatija po gradnji stambenog naselja Vrbani III, unatoč lanjskim prihodima od 16,3 milijuna eura i dobiti od 524 tisuća eura, u svibnju 2023. otvorila je predstečajni postupak. U međuvremenu joj je račun bio blokiran devet puta, a kao razlozi blokade i pokretanja predstečajnog postupka navode se ekonomska kriza, sudski sporovi te nemogućnost naplate potraživanja.

Veliki rast prihoda imalo je i nekoliko manjih građevinskih tvrtki, a izdvajaju se dvije iz poznate, također zagrebačke, VMD Grupe. VMD Modelu i VMD Standardu, koje uz VMD Servis čine grupu čiji su vlasnici Željko Vučemil i Antun Mikec, prihodi su u 2022. rasli 309, odnosno 289%, na 25,2, odnosno 38 milijuna eura. Te dvije tvrtke, naime, poznate su po projektima poput nedavno otvorenog Parka Kneževa u centru Zagreba (VMD Model) te kvarta Heinzelova-Darwinova (VMD Standard). Željko Vučemil, odnosno VMD Standard i Ivamil u njegovu vlasništvu, dokapitalizirao je 2021. RIZ-Odašiljače koji su od 2019. bili u stečaju.

Agencije zadovoljne

I RIZ-Odašiljači su se našli na ljestvici 100 tvrtki s najvišim rastom prihodima u 2022. Ali ne zato što su se digli iz pepela već zato što je iznos temeljnog kapitala smanjen kako bi se pokrio gubitak. Nekada slavni proizvođač komunikacijske opreme tako je 2022. završio s rastom prihoda od 372% i plusom u poslovanju od 11,2 milijuna eura. No, proizvodnju tek treba pokrenuti.

Od tvrtki koje se bave prodajom i zakupom nekretnina najbolje je išlo Šted-Investu, čiji su prihodi skočili 371%, na 24,7 milijuna eura. Tvrtka čiji je vlasnik Željko Udovičić poslovala je s dobiti od 18,1 milijun kuna.

Godinu je obilježilo i popuštanje pandemijskih mjera, intenzivirala su se i putovanja, pa su ubrzano rasli pojedini avioprijevoznici, ali i putničke agencije. Kompanija Fly Air41 Airways (čarter i leasing aviokompanija), u prvoj punoj godini poslovanja u RH uprihodila je 24,6 milijuna eura. Putničke su agencije u 2022. organizirale putovanja za 582 tisuće domaćih i 2,1 milijun stranih turista.

Najveći rast imala je agencija Demaco iz Dugopolja. Putnička agencija čiji su osnivači Ante Lacman i slovenski Demaco ostvarila je 6,3 milijuna eura prihoda i rast od 413%, a specijalizirana je za organizaciju događanja iz Slovenije u Hrvatskoj, Crnoj Gori i samoj Sloveniji.

Sunce, i kao energija i kao naš glavni turistički adut, te Hrvatima omiljene nekretnine, pokazali su se u 2022. važnim adutima za bildanje prihoda. No, ne može se izbjeći dojam dominacije uslužnih djelatnosti. Proizvodnje je malo. Tako je i ova ljestvica podsjetnik na strukturne nedostatke domaćeg gospodarstva.