Novi članovi Uprave Zagrebačke banke Slaven Rukavina i Spas Vidarkinsky

Za dva nova člana Uprave Zagrebačke banke imenovani su Slaven Rukavina i Spas Vidarkinsky, izvijestili su u četvrtak iz te banke o odlukama Nadzornog odbora, uz napomenu da odluke o imenovanju članova Uprave podliježu suglasnosti Hrvatske narodne banke.

Nadzorni odbor Zagrebačke banke na danas održanoj sjednici donio je odluku o imenovanju članova Uprave, na mandatno razdoblje do isteka tekućeg mandata Uprave Banke, odnosno do 7. veljače 2023. godine.

Slaven Rukavina imenovan je članom Uprave koji će biti zadužen i nadležan za poslovno područje maloprodaje. Spas Vidarkinsky imenovan je članom Uprave koji će biti zadužen i nadležan za poslovno područje korporativno, investicijsko i privatno bankarstvo, objavila je Zagrebačka banka putem Zagrebačke burze.

Odluka o imenovanju članova Uprave podliježe suglasnosti Hrvatske narodne banke, podsjećaju iz Zagrebačke banke, uz najavu da će od datumu početka mandata dva nova člana Uprave izvijestiti priopćenjem.

Rukavina i Vidarkinsky u Upravu će ući umjesto dva člana koja su 24. veljače dali ostavke - Eugen Paić Karega i Nikolaus Maximilian Linarić.

Ostavke te dvojice članova Uprave najveće hrvatske banke uslijedile su mjesec dana nakon što je ostavku na mjesto predsjednika Uprave podnio Miljenko Živaljić. On je ostavku podnio 20. siječnja, a u objavi o tome bilo je navedeno da je podnosi zbog osobnih razloga.

No, nakon ostavke Živaljića neki su mediji prenijeli neslužbene informacije da je ostavka uslijedila nakon što je supervizija Hrvatske narodne banke (HNB) pokazala da Zagrebačka banka "nije u cijelosti poštovala procedure za sprečavanje pranja novca". Tjednik Nacional je krajem veljače u tekstu o ostavkama u Zagrebačkoj banci uz ostalo naveo kako je "HNB otkrio goleme propuste u poslovanju, brojne sumnjive transfere ruskog novca i ogromne uplate bez ikakvih provjera pa je Živaljić morao otići zbog zapovjedne odgovornosti".

Nakon ostavke Živaljića, Nadzorni odbor Zagrebačke banke je člana NO-a Romea Collinu imenovao za zamjenika predsjednika Uprave, na rok do tri mjeseca, a ujedno ga je imenovao predsjednikom Uprave Zagrebačke banke na mandatno razdoblje do isteka tekućeg mandata Uprave, do 7. veljače 2023. godine. Ta odluka će stupiti na snagu pod uvjetom pribavljanja prethodne suglasnosti HNB-a za obavljanje funkcije predsjednika Uprave, napomenuli su tada iz Zagrebačke banke.