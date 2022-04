Nižu se uspjesi IT-ja: Q otvara londonski ured, Kutić među najboljih 25 u svijetu

Hrvatski IT sektor mnogi s pravom nazivaju perjanicom hrvatskog gospodarstva. O velikom uzletu IT-ja pisali smo u pretpandemijskoj 2019., no i u posljednje dvije godine ovaj propulzivni sektor i dalje, za razliku od mnogih drugih, bilježi stope rasta. I to dvoznamenkaste! Uz rast prihoda i dobiti IT sektor neprekidno i zapošljava i traži kvalitetne stručnjake. Pritom, čini se, apetiti stalno rastu, jer se i neprestano ulaže – otvaranjem novih ureda u zemlji i svijetu ili, naravno, ulaganjem u poslovanje.

Da bismo opravdali činjenicu da IT sektoru ide dobro i da je vrijedan pažnje, ne treba ići daleko u povijest. U samo nekoliko posljednjih mjeseci taj dinamičan sektor može skupiti više najava i pozitivnih vijesti negoli velika većina drugih pozitivnih gospodarskih aktivnosti zajedno. Primjerice, upravo sutra, u srijedu, otvara se službeno zagrebački kampus domaćeg jednoroga Infobipa. Cijela investicija vrijedna je 150 milijuna kuna. Kampus Alpha Centauri, kako su joj biperi nadjenuli ime, može smjestiti oko 800 stručnjaka, što im je, naravno, i cilj s obzirom na to da je Infobip posljednjih godina u velikoj ekspanziji, a što su dokazali akviziranjem nekoliko stranih kompanija. Istovremeno se stignu brinuti o razvoju startupa u sklopu programa Tribe, supartner su STEMI-ju u projektu Škole budućnosti, kojim se hrvatski ekosustav nastoji unaprijediti mentoriranjem djece u osnovnim i srednjim školama, a njihovi lideri i osnivači osvajaju i razne svjetske ljestvice koje mjere uspješnost i utjecaj.

Algebrinih 100 mil. kuna

Primjerice, Silvio Kutić upravo je uvršten među 25 najutjecajnijih ljudi u svom biznisu. Roaming Consulting Company (ROCCO) od 2012. provodi neovisna ispitivanja tržišta pružatelja usluga mobilnim operatorima, mrežne opreme, povezivosti, poslovnih modela i kvalitete usluge te je njihova lista najvećih 100 uvelike priznata u tom segmentu. Infobip kao jednorog, što je naziv za tvrtku koja vrijedi više od milijardu dolara, uza sve to priprema se i za skori izlazak na Newyoršku burzu. Dakle, radi se o iznimno uspješnoj kompaniji koja dolazi iz Hrvatske i tu ulaže, a pritom stvara svjetski biznis.

Foto: Jurica Galoic/PIXSELL 06.04.2022., Zagreb - Otvaranje kampusa ucilista Algebra u Gradiscanskoj 24. Photo: Jurica Galoic/PIXSELL

Prošle srijede otvoren je i kampus Algebre, što je sa 110 milijuna kuna najveća privatna investicija u obrazovanje u Hrvatskoj. Novi Algebrin kampus proteže se na 12.500 bruto četvornih metara, a njegovim otvaranjem dodatno će se poboljšati uvjeti rada za zaposlenike, nastavnike, studente i polaznike. Usto, novi kampus ima certifikat A+ energetske klase, što ga čini potpuno zelenim. Iako se na prvi pogled u ovom slučaju ne radi o IT-ju, Algebra je institucija koja mahom stvara IT-jevce i sav ostali "digitalni kadar", a usto oni su putem svojeg Laba te nizom ostalih aktivnosti uvelike uključeni u poticanje startupa, koji su direktna sastavnica IT sektora.

Mate Rimac i njegovi poslovni uspjesi također su nezaobilazni kada govorimo o IT sektoru. Njegov kampus u Svetoj Nedelji tek se gradi, a kupnja Bugattija itekako je bila događaj koji je pozitivno odjeknuo u pandemijskim vremenima. No vratimo se samo posljednjoj pozitivnoj vijesti da je poznati svjetski automobilistički magazin Top Gear prije nekoliko dana proglasio Neveru, električni automobil Mate Rimca, najboljim u kategoriji sportskih električnih jurilica. Zatim, od nedavnih važnih vijesti tu spada i Spanovo preuzimanje Ekobita. Span, domaća softverska kompanija, kupila je Ekobit, također domaću softversku kompaniju, u transakciji vrijednoj 37 milijuna kuna. Kupnjom Ekobita, specijaliziranog za razvoj softvera, Span Grupa dodatno je osnažila svoju tržišnu poziciju nepunih šest mjeseci nakon uvrštenja dionica na Službeno tržište Zagrebačke burze.

Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL Photo: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL

Veliko priznanje Spanu

Godišnja međunarodna nagrada McDonald's Technology Partner, koju jedan od najvećih globalnih lanaca brze hrane dodjeljuje u okviru Global Supplier Summita, za 2021. godinu pripala je upravo Spanu. Najnovije globalno priznanje dodatna je potvrda kvalitetne dugogodišnje suradnje koja je još 2014. nagrađena europskim izdanjem istoimene nagrade. Nadalje, zagrebačka agencija Q otvorila je svoj novi ured, i to u Londonu. Za ured u jednom od najvažnijih poslovnih središta svijeta bit će zadužen jedan od osnivača i operativni direktor Q-a Vedran Tolić. Otvaranje ureda u Londonu veliki je korak naprijed za širenje Q-a jer stvara dodatnu vrijednost za postojeće klijente i otvara nam priliku za upoznavanje, kako su ujedno kazali, te već traže i tvrtku za preuzimanje. Q je ove godine svrstan među deset najboljih web-development tvrtki u svijetu prema ocjeni Clutcha, vodeće svjetske istraživačke agencije za rangiranje IT kompanija, nakon što se prethodne dvije godine nalazio u top 20 tvrtki na toj listi.

Ovo su samo neke od brojnih tvrtki u IT-ju koje su posljednjih mjesec-dva izvijestile o uspješnim poslovnim potezima ili događajima i u vrhu su onih koji će predvoditi IT sektor u vremenima koja dolaze.

Ključno je rasti više od EU prosjeka

IT ukupno gledano kao sektor nesumnjivo ima velik potencijal daljnjega rasta. Spram procjena koje su iz CISExa objavili u veljači, očekuje se da će rast prihoda i dobit pokazati da je protekla godina bila uspješna te da je postignut rast od 15%. Izvoz, procjenjuju, treba dostići oko 30%, dok sve to prati rast zaposlenih od oko 23%. Hrvoje Balen, suosnivač Algebre i predsjednik HUP/ICT udruge, u nedavnom nam je intervjuu kazao da je jedan od prioriteta svakako stvaranje poticajnog okruženja koje će omogućiti godišnje stope rasta hrvatske ICT industrije veće od prosjeka EU članica. Ključno je, smatra Balen, podizanje konkurentnosti jačanjem primijenjenog istraživanja i razvoja u području digitalnih proizvoda i platformi te njihovo uvrštenje kao vertikale u Strategiju pametne specijalizacije, smanjenje troškova rada ljudi koji rade globalno konkurentne poslove i dokidanje nelojalne konkurencije koju je potaknuo rad na daljinu te bitno lakši i potpuno digitaliziran pristup zapošljavanju stranaca iz trećih zemalja.