Najveći hrvatski avanturist na Weekendu: Kako sam postao prvi Hrvat i 26. osoba na svijetu koja je osvojila Južni pol

Preživjeti u divljini u kojoj ne opstaje nijedno živo biće i pritom propješačiti gotovo 1200 kilometara u 48 dana, vukući sanjke teške više od 100 kilograma, uspjelo je samo jednom Hrvatu - Davoru Rostuharu. Kako je uspio ostvariti svoj najveći san, prvu hrvatsku samostalnu ekspediciju na Južni pol, najveći avanturist na ovim prostorima ispričat će na 11. Weekend Media Festivalu ovoga rujna u Rovinju.

Zašto se trenutno nalazimo u postknjiževnom dobu u kojem je čitanje postalo rijetkost kao u Srednjem vijeku, na 11. Weekendu otkrit će Dejan Verčič, profesor i pročelnik odjela za komunikologiju na Sveučilištu u Ljubljani. Verčič će govoriti u vraćanju fokusa s riječi na slike, koji oblikuju današnju komunikaciju. Komunikacijski trendovi mu nisu strani, s njima se redovno susreće još od 1994. godine od kada organizira BledCom, godišnji međunarodni simpozij za istraživanje odnosa s javnošću.

”Lažne vijesti, post-činjenice i post-istina koji prate post-čitanje potiču građanski i potrošački promiskuitet - dolaze nove burne dvadesete i lude godine, u kojima ćemo konačno napustiti Guttenbergovu galaksiju i krenuti u krasni novi svijet gibljivih slika”, kaže Dejan Verčič.

Foto: Promo Dejan Verčič, profesor i pročelnik odjela za komunikologiju na Sveučilištu u Ljubljani

Slovenski praktičar i teoretičar strateškog komuniciranja doktorirao je na London School of Economics and Political Science (LSE) te je do sada napisao preko 10 knjiga i 300 znanstvenih članaka. Partner i direktor za znanje u tvrtki Stratkom nagrađen je 2001. u Velikoj Britaniji medaljom Alan Campbell-Johnson za izvanredan doprinos u međunarodnim odnosima s javnošću i 2016. u New Yorku najvišom nagradom Američkog instituta za odnose s javnošću za praktičnu upotrebljivost znanstvenog istraživanja - Pathfider Award.

Iz Mađarske nam dolazi osnivač SpringTab.com-a i sportaš s University of Southern California Péter Szántó kako bi održao govor o čarobnoj formuli koja će pomoći sudionicima da uspješno prodaju svoj pitch. Na njegovoj korisnoj radionici sudionici će moći prezentirati vlastite pitcheve Péteru, a on će, u manje od 10 minuta, dekonstruirati i stvoriti čarobnu rečenicu za svakoga od njih.

Szántó, ujedno i poznati vloger koji se bavi produktivnošću, uvršten je u top 30 ispod 30 godina u mađarskom izdanju Forbesa, a u svojoj karijeri surađivao je s Time Warnerom, L'Oréalom, OTP-om, Fashion Streetom i TripTrottingom. Govorniku iz Mađarske dijeljenje savjeta kako najbolje lansirati svoj osobni brand bit još jedno super iskustvo, koje obožava, a uživajući u stvarima koje ga zanimaju uspio je izgraditi ime u svijetu digitalnog poslovanja.

Najveći regionalni komunikacijski festival ove se godine održava od 20. do 23. rujna, kao i uvijek u bivšoj tvornici duhana u Rovinju, a partneri su Francuska i Njemačka. Svi marketingaši svoje radove mogu prijaviti na sedmi po redu BalCannes, a najbolje digitalne radove u regiji ponovno će predstaviti najvažnija digitalna nagrada SoMo Borac.