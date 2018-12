Marić o snižavanju PDV-a u turizmu: Prerano je išta govoriti

Ministar financija Zdravko Marić u utorak je, odgovarajući na pitanje novinara o snižavanju stope PDV-a u turizmu koju je jučer najavio ministar turizma Gari Cappelli, kazao da je prerano o tome govoriti ili nešto najavljivati s obzirom da je tek usvojena najnovija porezna reforma.

Marić je u izjavi novinarima uoči predavanja studentima "Fiskalna politika RH i put prema euru" na riječkom Ekonomskom fakultetu podsjetio da je Hrvatski sabor usvojio devet poreznih zakona koji stupaju na snagu s prvim danom iduće godine, kazavši kako je riječ o trećem krugu poreznog rasterećenja.

"Za sve slijedeće korake će se voditi analize i rasprave i u ovom trenutku ne bih ništa najavljivao ni govorio", rekao je Marić.

Video - Ministar Marić o fiskalnoj politici RH i putu prema euru

Ministar turizma Cappelli u jučerašnjoj objedinjenoj saborskoj raspravi o prijedlozima triju turističkih zakona najavio je da će Vlada 2020. smanjiti PDV na turizam, to jest na ugostiteljske usluge. Izjavio je to odgovarajući SDP-ovu zastupniku Saši Đujiću, kojeg je zanimalo ima li prostora vratiti "nazad" PDV-a u ugostiteljstvu s 25 na 13 posto, s obzirom na to da prihodi od PDV-a rastu a gospodarske su prilike općenito bolje.

"Ova je Vlada rasteretila gospodarstvo temeljem fiskalnih mogućnosti, u 2020. će smanjiti PDV na turizam, to jest ugostiteljske usluge", poručio je Cappelli.

Marić napominje da porez na dodanu vrijednost (PDV), kao najizdašniji prihod, i onaj koji nas svrstava na sam vrh po udjelu PDV-a u BDP-u u usporedbi s ostalim članicama EU, sigurno otvara prostor "da se i u tom dijelu nešto dodatno napravi".

Na primjedbu novinara da je ministar Cappelli spomenuo smanjenje PDV-a, te znači li ovo da nema podršku Ministarstva financija, Marić je kazao da će Vlada o tome raspravljati te kako ima još puno vremena za to.

"Mi iz Ministarstva financija uvijek pokrenemo analize odnosno raspravu za iduću godinu. Ima dovoljno vremena i prostora i biti će razgovora o svim temama, pa tako i toj. Ne bih ništa u ovom trenutku najavljivao, prerano je, tek smo i ove zakone usvojili i oni tek sada stupaju na snagu", rekao je Marić.

Na pitanje boji li se da bi ta pojedinačna smanjenja ugrozila smanjivanje opće stope PDV-a, Marić je kazao da straha nema, a iako mogu postojati različiti pogledi, Vlada će u konačnici zauzeti jedinstven stav.

S druge pak strane, kaže Marić, svako provedeno porezno rasterećenje i ono koje se planira učiniti, usmjereno je rasterećenju poduzetnika i građana, pa se u okviru fiskalnih mogućnosti traži najbolja kombinacija svih mjera koje se mogu postići.