Lokalna putovanja ostat će na vrhu liste za 55 posto Hrvata

Turizam je bio prva žrtva pandemije, udarce trpi već mjesecima, no volju za putovanjima korona nije ubila. Ako je suditi prema istraživanju portala Booking.com, provedenom među čak 20.000 ljudi iz 28 zemalja. Štoviše! Ograničenja su samo povećala želju da se makne od kuće, pa 63% anketiranih ističe da će ubuduće više cijeniti slobodu da mogu putovati.

Da putovanja neće biti bezbrižna i ugodna, smatra 53 posto svjetskih putnika i 41 posto naših građana. Ali zato će se neki, jednom kad pandemija prođe, počastiti baš putovanjem. To planira 41 posto hrvatskih putnika, a 31 posto će si, pak, priuštiti putovanje koje su zbog korone morali otkazati. Čak 67% posto putnika iz Hrvatske već sad kažu da će ubuduće veću pozornost posvećivati cijeni, a tek nešto malo manje ih planira tražiti promotivne ponude i druge vrste ušteda na putovanjima. Lokalna putovanja, koja su trenutačno u prvom planu, ostat će pri vrhu liste, bar tako odgovara čak 55% posto ispitanih Hrvata, ali postotak nije puno manji ni za dulje razdoblje.

Trend da su dobrodošli i ljubimci, koji se već udvostručio, i dalje će jačati, kao i popularnost izleta automobilom. Inače, 97% Hrvata u koroni krate vrijeme na internetu u potrazi za potencijalnim odredištem. Gotovo 80% posto putnika iz Hrvatske očekuje konzistentne sigurnosne standarde. No, i uz to svaki drugi anketirani građanin iz Hrvatske pojedine će destinacije do daljnjeg izbjegavati. Oko 35 posto hrvatskih putnika (globalnih putnika čak 62%!) pristalo bi nositi maske na javnim mjestima u turističkom odredištu.

Usto, svaki drugi putnik iz Hrvatske planira održivije putovati. Oko 53% njih izbjegavat će putovanja u špici sezone. Rad izvan ureda, koji je korona omasovila, za posljedicu će imati dulja putovanja na kojima će se moći kombinirati posao i odmor. O tome je već razmišljalo 28% putnika iz Hrvatske.

Istraživanje je pokazalo da više od dvije trećine hrvatskih putnika ubuduće na putovanju namjerava više cijeniti jednostavna iskustva poput vremena s obitelji na otvorenom, a čak 42 posto tražit će ruralnije i manje posjećene destinacije. Popularnost kuća za odmor i apartmana može samo rasti, a ubuduće će biti više ‘in’ objedovati unutar smještaja nego ići u restoran. Odmor na plaži, što je dobra vijest za hrvatski turizam, ostaje i dalje pri vrhu liste.