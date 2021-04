Lampe iz Zaboka obasjavaju svjetske znamenitosti

U zemlji u kojoj se uglavnom živi od turizma i rente, a uz to otvorenoj globalnoj konkurenciji, nije lako biti proizvođač. Pogotovo ne proizvoda poput rasvjetnih tijela kakvih se može naći na stotine oblika, veličina i boja u gotovo svakom trgovačkom centru. Zabočka tvrtka Dekor tvornica rasvjete, jedan je od svijetlih primjera; ne samo da odolijevaju, već se uspješno bore na tržištu svojim ekskluzivnim proizvodima. Zabočka kompanija jedini je proizvođač rasvjetnih tijela u ovom dijelu Europe koji ima kompletnu “in-house” proizvodnju.

– Polovicu ukupnog prihoda ostvarujemo na inozemnim tržištima gdje smo značajan renome postigli u proizvodnji rasvjetnih tijela po dizajnu i specijalnim zahtjevima naručitelja poput dizajnirane hotelske rasvjete i lustera za cruisere – kaže direktorica Nevenka Varjačić.

Lusteri proizvedeni u toj tvornici krase neke od najvećih cruisera na svijetu, a ‘Symphony of the seas’, ‘Harmony of the seas’, ‘Celebrity edge’ i ‘Norwegian joy’ samo su neki od njih. Kad napokon dozvoli koronavirus i otvore se granice, oni turisti koji se zapute u talijansku Pisu bolje će vidjeti slavni toranj u večernjim satima baš zahvaljujući vanjskoj dekorativnoj rasvjeti iz Zagorja kojom je okružen.

U Vatikanu i na kruzerima

Obasjavaju njihove lampe i mnoge domaće gradske jezgre, trgove i parkove – od Zrinjevca do Straduna. Prisutni su i tamo gdje se od rasvjete traži više od osnovnih karakteristika. Za ekskluzivne hotelske kuće to je mogućnost proizvodnje prema dizajnu naručitelja ili rasvjeta za proizvodne pogone s posebnim uvjetima poput rasvjete proizvodnog pogona u Plivi ili skladišta plina.

Kako uspijevaju konkurirati stranoj, često vrlo jeftinoj konkurenciji?

– Konkuriramo isključivo visokom kvalitetom, trajnošću naših proizvoda i našim imenom koje je tu već više od 60 godina – kaže Nevenka Varjačić.Trenutačno su angažirani na dva velika projekta. Jedan je centralna rasvjeta crkve u papinskom sjemeništu u Vatikanu, projekt koji rade u suradnji sa zagrebačkom tvrtkom Bokart specijaliziranom za obradu stakla, a drugi uključuje svjetlosnu instalaciju za središnji luster na cruiseru ‘Celebrity Beyond’.

Projekti su uvijek jedinstveni, no primjerice, ovaj projekt za cruiser je već treći od ukupno pet brodova blizanaca. Sljedeći očekuju iduće godine. Rok isporuke ovisi o složenosti projekta, kao i vremenu potrebnom za razvoj najsitnijeg detalja od početnog dizajna po željama naručitelja. Posebno zahtjevno je da se u tvornici slaže najčešće samo jedan segment takvog rasvjetnog tijela za testiranje, a svaki dio mora biti filigranski točno izrađen kako bi prilikom slaganja na cruiseru sve savršeno odgovaralo.

Suočena s visokozahtjevnim narudžbama tvrtka je krenula u nužnu modernizaciju započevši investicijski ciklus 2017. Godinu kasnije otvoren je natječaj u sklopu Europskog fonda za regionalni razvoj na kojem im je za tri milijuna eura vrijednu investiciju odobreno 900.000 eura bespovratno, a sredstva su bila namijenjena ulaganju u opremu i edukaciju zaposlenika za rad na njoj. S dobrim iskustvima u povlačenju EU novca, kao tvrtka srednje veličine odlučili su aplicirati na sve natječaje koji bi im koristili za poboljšanje produktivnosti, energetske učinkovitosti, radnog okruženja i konkurentnosti.

Zamke javne rasvjete

– U javnoj nabavi za jedinice lokalne uprave i samouprave često nam se događa da na natječajima isključivo radi manje cijene prolaze uvozni proizvodi iako bi baš država trebala voditi računa da svakom takvom potrošnjom novac naših državljana posrednim putem šalje iz Hrvatske – upozorava N. Varjačić i ukazuje i na zloupotrebe ESCO modela financiranja javne rasvjete s kojim se susreću.

– Investitori su često dovedeni u zabludu kratkim rokom povrata investicije u energetski učinkovitiju LED javnu rasvjetu, vrlo često smo svjedočili situacijama u kojima je ugovoren takav model financiranja javne rasvjete s rokom povrata od 5 ili manje godina, no, nitko nije vodio brigu da dobit investitora u smislu uštede zapravo dolazi u godinama nakon povrata investicije – pojašnjava N. Varjačić.

Dodaje da se događa da nakon kratkog vremena novu svjetiljku treba zamijeniti zbog loše kvalitete i kratkog vijeka čime se smisao investicije za investitora potpuno gubi, a on je primoran ponovno kupovati nove svjetiljke. Još je gore ako je isporučitelj takvih svjetiljki tvrtka koja nije dovoljno kapitalizirana da može osigurati vjerodostojnu garanciju za ugrađene svjetiljke.

– Trenutačnu situaciju u Dekoru vidimo kao veliku priliku, ne samo za našu kompaniju, već za sve hrvatske proizvođače. Teškoće koje su uzrokovali potresi i pandemija promatramo kao priliku da posebno pogođena područja krenu iznova, optimistično zaključuje direktorica Dekora Nevenka Varjačić.