Krediti Sberbanci moraju se uredno podmirivati, nema opasnosti od mijenjanja kamata zbog promjene pravnog statusa

Ugovorom preuzete obveze koje klijenti imaju prema banci moraju se uredno podmirivati bez obzira na to što se događa s bankom kao pravnom osobom – odgovor je to svima onima koji po društvenim mrežama šire "protestne" meme-ove kako su uveli osobne sankcije Rusiji kroz neplaćanje rata kredita Sberbanci nakon ratne kulminacije u Ukrajini. Trenutačno, do danas u ponoć, traje moratorij na poslovanje s bankom, tijekom kojeg su "zamrznute" i obveze, a ne samo potraživanja prema banci, no istekom tog roka klijenti su dužni svoje dugove uredno platiti.

U slučaju da banka više uredno ne posluje i promijeni joj se pravni status te završi u sanaciji, prisilnoj likvidaciji ili stečaju, kad su posrijedi dugovanja, ništa se ne mijenja, osim eventualno računa na koji će se provoditi uplate.

Također, uvjeti kreditiranja zajamčeni su ugovorom i ne može se dogoditi da se kamatne stope, osim njihova promjenjivog dijela koji se mijenja u skladu sa zakonskim usklađivanjem s promjenjivim parametrom prema kojem su ugovorene, mijenjaju, promijeni li banka status ili vlasnika. Novi vlasnik dužan je, kao pravni sljednik, poštivati sve ugovorne obveze koje je kreditna institucija ugovorila.

Dosad je u Hrvatskoj u prisilnoj likvidaciji ili stečaju završilo više od 30 banaka i ostalih kreditnih institucija, mnoge su u stečaju još uvijek, i nakon 20 godina. Klijenti koji su se u njima zadužili kredite su nastavili vraćati godinama nakon toga i taj novac ide u stečajnu masu iz koje se namiruju vjerovnici.

