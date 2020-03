Koronavirus smanjio broj turista i u Zagrebu

Situacija s koronavirusom utječe i na turizam, jer strah od zaraze, ali i strože mjere pregledavanja turista prilikom ulaska u mnoge zemlje, dovode do toga da mnogi otkazuju već planirana putovanja. Kako je Zagreb posljednjih godina postao prava turistička atrakcija, i to tijekom cijele godine, zanimalo nas je li se, i koliko širenje koronavirusa, odrazilo na turističku posjećenost glanog grada i broj noćenja u njemu. I najkraće rečeno - jest. Jasno se to vidi iz podataka koje smo zatražili i dobili iz Turističke zajednice grada Zagreba, a te se brojke može dovesti u izravnu vezu s posljedicom globalne vijesti broj jedan - širenjem koronavirusa.

– Za razdoblje od 1. do 29. veljače broj dolazaka turista manji je za šest posto (56.311), a broj noćenja manji za dva posto (115.060) u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Dok je tijekom veljače najviše dolazaka turista bilo iz Srbije, BiH, Njemačke, Italije i Slovenije, a u tom razdoblju najveći porast dolazaka vezan je uz goste iz Francuske, Njemačke, BiH, Austrije i Slovenije, najveći pad u veljači zabilježen je kod gostiju iz: Kine, Južne Koreje, ostalih azijskih zemalja (Malezija, Singapur, Iran...) i SAD-a – odgovarajući na naše upite obznanila je voditeljica Službe za odnose s javnošću Turističke zajednice grada Zagreba Darja Dragoje.

No, pritom je navela i podatke za razdoblje od 1. siječnja do 29. veljače iz kojih se taj pad turističkog interesa za Zagreb baš i ne vidi, i to samo zato što je turistički siječanj u Zagrebu bio rekordni.

– Od 1. siječnja do 29. veljače broj dolazak turista bio je veći za dva posto (118.056), a broj noćenja za pet posto (248.004) u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Najviše dolazaka je bilo iz Italije, BiH, Srbije, Njemačke i Južne Koreje. No, napominjemo da je sam siječanj zabilježio rekordne rezultate za Zagreb pa smo tako imali 61.509 dolazaka te 132.180 noćenja, što predstavlja porast od 10% u odnosu na siječanj 2019. – pojasnila je Dragoje.

>> Tema: Koronavirus