Iako je odlično zarađivao, Bezos je dao otkaz i web trgovinom postao najbogatiji na svijetu

Kad sam rekao šefu da planiram dati otkaz i pokrenuti trgovinu knjigama na internetu, odgovorio mi je da je to dobra ideja za nekoga tko nema dobro plaćen posao. Savjetovao mi je da razmislim nekoliko dana, prisjeća se Bezos svojih poduzetničkih početaka. Njegov šef nije mogao razumjeti zašto želi riskirati napuštanjem odlično plaćenog posla softverskog inženjera za financije na Wall Streetu. No Jeff nije odustajao, dao je otkaz i novcem posuđenim od obitelji 1994. pokrenuo biznis u garaži.

Foto: Reuters/Pixsell

- Bio sam impresioniran činjenicom da broj web korisnika raste za 2300 posto na godinu. Nikad prije nisam vidio takav rast i odlučio sam pokrenuti web knjižaru s ponudom milijuna naslova, nešto što je nemoguće fizički napraviti u realnom svijetu – objašnjava Bezos. Dodao je da mu je još veća motivacija bila kad se zamislio kako kao 80-godišnjak žali što nije imao hrabrosti ostvariti svoju ideju. Amazon već dugo nije samo megaknjižara, već je prerastao u najveću web trgovinu na svijetu, a Bezos je najbogatiji čovjek na svijetu, prvi biznismen čije je bogatstvo prešlo 100 milijardi dolara. Ukupno je težak 112 milijardi dolara, a procjenjuje se da je samo lani stekao 39,2 milijarde. Svim poduzetnicima savjetuje da vjeruju u svoju ideju i budu strpljivi jer uspjeh ne dolazi preko noći.

Ako ste i vi odlučili pokrenuti vlastiti biznis, poslušajte savjete marketinških stručnjaka i iskoristite prednosti interneta. Nemojte se obeshrabriti ako ste čuli da kreiranje web stranice košta više tisuća kuna, a neke, ovisno o zahtjevnosti, i stotinjak tisuća kuna, te da se na njihovu realizaciju treba čekati mjesecima zbog kompliciranog dizajna i programiranja. Postoje jeftinija rješenja.

- Internetska stranica je potrebna svima bez obzira bili mikro ili veliki poduzetnici. Za one koji su tek otvorili vlastiti biznis potrebno je imati web stranicu kako bi se predstavili klijentima i pokazali ozbiljnost biznisa. Internetska stranica je i dalje najvažnije mjesto digitalne prisutnosti odnosno nije dovoljno otvoriti samo Facebook - mišljenja je doc. dr. Vatroslav Škare s katedre za digitalni marketing na zagrebačkom Ekonomskom fakultetu. Dodao je da poduzetnici mogu angažirati male agencije da im naprave jeftiniju internetsku stranicu, na kojoj kasnije mogu sami dodavati sadržaj uz pomoć open source CMS-a.

Foto: Shutterstock

Izrada web stranice već od 650 kuna

Poduzetnicima se na internetu nude i servisi poput Webnodea ili Simplesitea, pomoću kojih sami mogu kreirati svoju internetsku stranicu, a u Hrvatskoj je odnedavno u ponudi i usluga Web2GO, koja nudi postavljanje internetske stranice za nekoliko sati.

- Zapitao sam se kako nakon podmirenja svih troškova mali poduzetnici mogu pokušati proširiti biznis i doprijeti do većeg broja korisnika dok su cijene dizajna internet stranice "standardizirano" previsoke za poduzetnike početnike. Nakon niza projekata koje sam realizirao, shvatio sam da je samu internet stranicu za malu tvrtku moguće izraditi unutar 2-3 radna sata. I tako je došla ideja za ponuditi uslugu Web2GO koja je doslovno brzinska kao i Coffe2GO – kaže web dizajner Mladen Markovčić.

Kako do besplatne.hr domene?

Markovčić objašnjava da je za web stranicu potrebno rezervirati internet domenu. U Hrvatskoj svi poduzetnici imaju pravo na besplatnu .hr domenu ukoliko je njen naziv istovjetan skraćenom nazivu tvrtke ili obrta. Tu se u startu izbjegava plaćanje zakupa domene. Druga stvar koju treba napraviti je smjestiti tu domenu na web poslužitelj (hosting). Za jednostavnije stranice potreban prostor za smještaj nije veći od 50 mb, ali pošto korisnik ima mogućnost korištenja vlastite e-mail adrese koja glasi na tvrtku i domenu, potrebno je osigurati dodatan prostor s rezervom ako se pošta ne čita redovito. Za 120 kuna godišnje korisnik ima na raspolaganju jedan gigabajt prostora za smještaj stranice i e-mail poruka.

- Kako naš paket Web2GO košta 650 kuna ispada da za ostatak od petstotinjak kuna korisnik ima oko 5 sati naše posvećenosti njegovom projektu, a što je za nas uz alate koji se danas nalaze na netu više nego dovoljno vremena za izradu osnovne internet stranice – kaže dizajner. Dodaje da u tih nekoliko sati računa svoj posao, dok je vrijeme potrebno da stranica profunkcionira ipak nešto duže jer je za registraciju .hr domene u pravilu potrebno oko 24 sata dok CarNet ne provjeri pravo na registraciju. U tom periodu već kreiraju hosting paket, te stranica može biti OnLine praktički u roku 24 sata.

Foto: Shutterstock

- Iskustvo je pokazalo da je ipak to vrijeme nešto duže jer u većini slučajeva korisnik nakon narudžbe usluge još nije siguran što želi. Nerijetko se događa i nekoliko promjena podataka, na koje smo se navikli i to ne smatramo nekim problemom – kaže Mladen. Ističe da je taj postupak puno brži jer nakon kreiranja hostinga postavljanje jednog od popularnijih CMS sustava WordPress traje oko 5 minuta, a ostatak vremena se svodi na prilagodbu stranice. Kod klasične internet stranice, ukoliko se radi o ozbiljnijom projektu, stranica se prvo vizualno dizajnira u nekom od besplatnih ili komercijalnih photo editora. Nakon što klijent bude zadovoljan konačnim izgledom, a to zna potrajati nekoliko tjedana u kojima se satima radi za računalom, kreće se u kodiranje, završnu fazu izrade.

Bez lijepih slika nema lijepe stranice

Za kreiranje stranice, bila ona brzopotezna poput Web2GO ili klasično dizajnirana, potrebno je dostaviti poslovne podatke, i opis usluge koja se na stranici nudi, te lijepe fotografije ili ilustracije.

- Bez slika nema lijepe stranice, pa su potrebne i one, a u hitnosti postoji mnoštvo slika na inetrnetu koje se smiju koristiti u komercijalne svrhe. U nuždi postoje i gotove stranice (templetates) koji se mogu popuniti dok vi odete na pauzu za ručak, ali to svi ozbiljniji dizajneri izbjegavaju – kaže Mladen. Dodaje da se svaka stranica, pa tako i ona iz ponude Web2Go može nadograđivati zahvaljujući Wordpress CMS sustavu, što je vrlo bitno jer omogućava da stranica bude uvijek aktualna.

Web stranica bitnija je od klasičnog oglašavanja

- Web stranicu si svaki poduzetnik, kao god malen bio, mora priuštiti. To je mnogo važnije nego tradicionalno oglašavanje jer ljudi uvijek traže informacije na internetu. No nemojte raditi lošu internetsku stranicu s netočnim sadržajem jer je u tom slučaju ipak bolje uopće je nemati- zaključio je docent Škare.

Osim za promociju svoje ponude mnogi poduzetnici morat će koristiti Internet za fiskalizaciju računa. Bave li se maloprodajom ili ugostiteljstvom dužni su izdati račun uz pomoć elektroničkih naplatnih uređaja izravno povezanih s Poreznom upravom, a kako bi bili spremni za česte kontrole, potrebno je nabaviti odgovarajuću opremu. Tele2 nudi paket za fiskalizaciju za 79 kuna bez PDV-a na mjesec, koji uključuje i mobilni uređaj te bluetooth printer. Tu je i neizostavna aplikacija za fiskalizaciju s kojom možete izdati fiskalni račun, arhivirati ga, fiskalizirati naknadno te ispisati dnevni promet.

