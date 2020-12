Googleova inicijativa pomaže lokalnim tvrtkama i poduzetnicima u Hrvatskoj

Google je danas predstavio inicijativu Grow Croatia with Google čiji je cilj pridonijeti oporavku i razvoju hrvatskog gospodarstva i ubrzati digitalnu transformaciju te na taj način odgovoriti na izazove uzrokovane pandemijom COVID-19.

U suradnji s Ministarstvom rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike i Hrvatskim zavodom za zapošljavanje te pod visokim pokroviteljstvom Predsjednika Republike Hrvatske, inicijativa Googlea ima za cilj ubrzati gospodarski oporavak i razvoj upotrebom tehnologije, alata, edukacija i savjeta koji će pomoći 10.000 lokalnih tvrtki, zajednica i ljudi da do kraja 2021. godine postanu jači, otporniji te im omogućiti brži razvoj.

Državni tajnik u ministarstvu rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Dragan Jelić istaknuo je kako je cilj potaknuti digitalizaciju hrvatskog gospodarstava, a izbijanjem pandemije taj je transformativni proces dodatno ubrzan.

„U Hrvatskoj, u slučajevima nedostatka vlastitih resursa Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike kroz mrežu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i putem mjera aktivne politike zapošljavanja financiranih iz Europskog socijalnog fonda nastoji pružiti podršku pojedincima i tvrtkama kroz mjere namijenjene obrazovanju radne snage. Tim mjerama omogućuje se usavršavanje zaposlenih i nezaposlenih radi jačanja njihove zapošljivosti. Za mikro i male poduzetnike je digitalizacija poslovanja te stjecanje odgovarajućih vještina značajan izazov. Upravo zato smo u suradnji s Googleom i Algebrom kao provoditeljem radionica osigurali besplatnu podršku našim korisnicima. Poseban bih naglasak stavio na one koji su se odlučili koristiti našu mjeru samozapošljavanja i započeti svoju poduzetničku priču. Govorimo o više od 20.000 korisnika koji predstavljaju jednu sasvim novu generaciju poduzetnika koji će poslovanje morati nastaviti u „novom normalnom“ u kojem su digitalno poslovanje i digitalne vještine osnova za poslovni uspjeh“, zaključio je Jelić.

Na predstavljanju inicijative sudjelovao je i ravnatelj Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Ante Lončar koji je naveo kako Hrvatski zavod za zapošljavanje u sklopu inicijative Digitalna garaža surađuje s Ministarstvom rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, Googleom i Algebrom i to organizirajući radionice digitalnog marketinga kojima je cilj digitalnim vještinama osnažiti trenutačnu i buduću radnu snagu zemlje te pomoći malim i srednjim tvrtkama.

Foto: Dalibor Urukalovic/PIXSELL Joško Mrndže, direktor tvrtke Google za regiju Adriatics

„Hrvatski zavod za zapošljavanje je u radionice tijekom srpnja i listopada uključio ukupno 390 korisnika potpore za samozapošljavanje koji su na taj način dobili priliku dodatno unaprijediti svoje poslovanje. Budući da smo tijekom sudjelovanja u inicijativi uvidjeli koristi radionica odlučili smo proširiti ciljane skupine za edukacije, te smo uvodnu radionicu naziva Uvod u digitalni marketing ponudili nezaposlenim osobama te ostalim tražiteljima zaposlenja koji se nalaze u evidenciji Zavoda, a koji žele proširiti svoja znanja. Navedena radionica se trenutno održava jednom tjedno u online obliku te smo od početka provođenja iste (kroz mjesec studeni)

Pandemija COVID-19 te istovremeno zaključavanje uvelike su negativno utjecali na gospodarstvo. Razmjer izazova s kojima se tvrtke suočavaju dodatno se povećava pojavom drugog vala koronavirusa i posljedičnih restrikcija te novih potreba za zaštitu zdravlja. Međutim, trenutna situacija otvara i nove mogućnosti, budući da se potrošači okreću Internetu što povećava potrebu za ubrzanjem digitalne transformacije poslovanja.

Tehnologija koja nam je posljednjih mjeseci omogućila udaljeni rad i učenje, virtualno druženje s prijateljima i obitelji, kupovinu i korištenje različitih internetskih usluga može igrati značajnu ulogu u pomaganju malim i srednjim tvrtkama da prežive krizu danas, a kasnije u povratku „u plus“ i povećanju prodaje. No nisu sve tvrtke spremne za tako brzu promjenu, a glavna prepreka većini njih koje su već započele s internetskim poslovanjem ili to planiraju jest nedostatak znanja, vještina i alata.

Inicijativa Grow Croatia with Google prilagođena je „novom normalnom“ i provodi se u partnerstvu s Visokim učilištem Algebra te nudi alate, tečajeve i savjete poput besplatnih internetskih tečajeva digitalnog marketinga, besplatnih alata za suradnju s timovima i dobavljačima pomoću Google Meeta i radionica kako bi pomogli ljudima u stjecanju relevantnih digitalnih vještina koje im mogu pomoći u pronalaženju posla, napredovanju u karijeri ili razvoju poslovanja.

„Kako tradicionalni glavni pokretači gospodarskog rasta postupno nestaju, tako digitalna ekonomija čiji potencijal u Hrvatskoj nije u potpunosti iskorišten preuzima ulogu katalizatora gospodarskog rasta. Naime, prema izvješću konzultantske kompanije McKinsey snažnim fokusiranjem na digitalizaciju Hrvatska ima potencijal do 2025. godine generirati 8,3 milijarde eura BDP-a (dodatnih oko 2000 eura BDP-a po stanovniku). Imajući to u vidu, predstavili smo inicijativu Grow Croatia with Google kao nastavak i proširenje platforme za učenje Digital Skills koja je dio programa Grow with Google od čijeg smo pokretanja 2016. godine obučili više od 37.000 ljudi. Kroz inicijativu Grow with Google ubrzat ćemo ovaj tempo s ciljem pomaganja 10.000 hrvatskih građana i tvrtki u pronalasku poslova, u digitalizaciji i rastu te na taj način sudjelovati u smanjenju digitalnog jaza u Hrvatskoj“, izjavio je Joško Mrndže, direktor tvrtke Google za regiju Adriatics.