Dijeli se 650 mlrd. dolara, ali najviše će dobiti bogati

Dobar dio novca koji će raspodijeliti Međunarodni monetarni fond (MMF) otići će zemljama u razvoju koje ionako imaju premale proračunske kapacitete da bi samostalno financirale oporavak od krize izazvane koronavirusom. Međutim, najveći dio kolača iz nove raspodjele posebnih prava vučenja (SDR) ipak će imati najrazvijenije zapadne države koje su u oporavak već ubrizgale desetak bilijuna dolara.

Pričuvna imovina za krize

Ministri skupine G20 odobrit će novu raspodjelu MMF-ovih SDR-ova u protuvrijednosti 650 milijardi dolara, pokazuje dokument koji je Reuters dobio na uvid. SDR-ovi su MMF-ova pričuvna imovina koja se može zamijeniti za dolare, eure, funte, jene i kineske juane.

Raspodjelu SDR-ova moraju odobriti članice MMF-a koje drže 85 posto ukupnih glasova. SAD ima 16,5 posto glasova pa je njegovo stajalište presudno. Do sada je MMF raspodijelio 204,2 milijarde SDR-ova, vrijednih 285 milijardi dolara. Budući da se SDR-ovi raspoređuju razmjerno kvotama MMF-ovih zemalja članica, distribucija snažno preteže prema većim i bogatijim zemljama kojima najmanje treba pomoć.

Zato će SAD, Europska unija i Velika Britanija dobiti gotovo polovinu nove likvidnosti. Bude li vrijednost novog izdanja 650 milijardi dolara, rezerve zemalja niskog dohotka trebale bi porasti za oko 21 milijardu dolara, procjenjuju analitičari. Mogle bi dobiti i znatno više ako im bogatije zemlje, koje će dobiti oko 400 milijardi dolara, pozajme ili doniraju dio svojih novih SDR-ova.

Analitičari u banci Citi izračunali su da će se rezerve Zambije raspodjelom novih prava vučenja više nego udvostručiti dok bi one Zimbabvea trebale porasti više od šest puta. Dobro će proći i zemlje poput Argentine, Turske, Šri Lanke, Južnoafričke Republike, Pakistana i Nigerije, čije bi se devizne pričuve mogle povećati u rasponu od 10 do 20 posto, procijenili su analitičari američke banke. Nova alokacija SDR-ova bila bi prva nakon one u protuvrijednosti 250 milijardi dolara, odobrene 2009.

Diktat praktičnih razloga

Iznos od 650 milijardi dolara su diktirali praktični razlozi, tumače ekonomisti u banci Morgan Stanley. MMF nema određene limite, no američki zakon ograničava iznos koji ministarstvo financija može prihvatiti i za njega glasati bez prethodnog odobrenja zastupnika u Kongresu.

Nova raspodjela SDR-a MMF-ovim bi zemljama-članicama, od kojih su mnoge teško pogođene pandemijom, omogućila veliku podršku likvidnosti, ne povećavajući teret njihovog duga, istaknula je krajem ožujka izvršna direktorica MMF-a Kristalina Georgieva. Time bi im se oslobodila financijska sredstva za borbu protiv pandemije koronavirusa, podršku programima cijepljenja i hitnim mjerama, kazala je Georgieva.