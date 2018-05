Cijene nafte kliznule ispod 73 dolara, ovo je razlog

Cijene nafte kliznule su u četvrtak na međunarodnim tržištima ispod razine od 73 dolara, pritisnute većim američkim zalihama i rekordnom proizvodnjom kojima su protuteža bile naznake snažnije potražnje u Aziji i smanjena opskrba iz Organizacije zemalja-izvoznica nafte (OPEC).

Na londonskom je tržištu cijena barela pala 45 centi u odnosu na prethodno zatvaranje, kliznuvši na 72,91 dolar. U SAD-u barelom se trgovalo po gotovo nepromijenjenoj cijeni, od 67,83 dolara.

Američke zalihe sirove nafte poskočile su u prošlom tjednu za čak 6,3 milijuna barela, pokazalo je izvješće vlade u Washingtonu.

Proizvodnja je dosegnula rekordnih 10,62 milijuna barela dnevno, čime su Sjedinjene Države potvrdile poziciju drugog proizvođača nafte u svijetu, ispred Saudijske Arabije.

Rusija i dalje drži vodeću poziciju na ljestvici s 11 milijuna barela dnevno.

Utjecaj tih podataka bio je ipak ograničen s obzirom na najavu Saudijske Arabije da će u lipnju povisiti službenu prodajnu cijenu nafte azijskim klijentima.

"Potez možda signalizira neočekivano snažnu potražnju u Aziji", nagađa analitičar Commerbanka Carsten Fritsch. "To bi zajedno s ograničenjima (OPEC-ove) proizvodnje moglo dovesti do rasta cijena", dodaje on.

Ujedno je najnovije Reutersovo istraživanje OPEC-ove proizvodnje pokazalo da su članice naftnog kartela u travnju proizvodile oko 32 milijuna barela nafte dnevno, nešto manje od zacrtanih 32,5 milijuna barela dnevno, najvećim dijelom zbog naglog pada proizvodnje u Venezueli.

Fritsch napominje da to smanjenje proizvodnje - zajedno s povećanjem potražnje - više nego nadmašuje povećanje proizvodnje u Sjedinjenim Državama.

Potporu cijenama pruža i mogućnost obnove američkih sankcija Iranu zbog nuklearnog programa. Predsjednik Donald Trump trebao bi donijeti odluku o sankcijama do 12. svibnja.

"U cjelini gledano, i dalje trgujemo u očekivanju američke odluke o Iranu, čekajući da medijski naslovi potaknu val grozničavih kupovina", tumači Olivier Jakob iz švicarske konzultantske kuće PetroMatrix.

Iran je u siječnju 2016. godine ponovo preuzeo ulogu velikog izvoznika nafte, nakon suspenzije sankcija povezanih s njegovim nuklearnim programom.

Odvojeno je OPEC jutro objavio da je cijena barela referentne košarice njegove nafte u srijedu iznosila 70,47 dolara, što znači da je bila gotovo nepromijenjena u odnosu na prethodni dan trgovanja.