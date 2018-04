Cijena litre benzina iznad 10 kn

Na svjetskom je tržištu cijena nafte danas skočila na gotovo 73 dolara po barelu, što znači da je u godinu dana sirova nafta poskupjela za 33 posto. Trendovi sa svjetskih tržišta još se nisu prelili na cijenu goriva na domaćim crpkama, ali sa sigurnošću možemo najaviti da će cijene benzina Eurosuper 95 uskoro premašiti 10 kuna po litri.

Vidi se to i iz analitike Ministarstva gospodarstva po kojoj se jasno pokazuje da je cijena tog goriva u mjesec dana narasla za više od pet posto, a na nekim crpkama u Zagrebu prema dostupnim informacijama i u srijedu je Eurosuper 95 koštao 9,99 kuna po litri.

Iako rast cijena nafte zemljama poput Saudijske Arabije i Rusije ide u prilog jer će biti više novca u proračunu nego su predvidjeli, ostalim zemljama poput Hrvatske takve nagle oscilacije znače neminovno poskupljenje životnih troškova. Prvo će reagirati cijene prijevozničkih usluga, jer one su pod direktnim pritiskom cijene goriva, koji im je najveća ulazna stavka, ali posljedično će poskupjeti i svi ostali proizvodi od kruha i mlijeka dok uvoznih sofisticiranih proizvoda. Kako mediteranski bazen još nije reagirao na trendove sa svjetskih burzi i tek nas očekuje skok cijene sirove nafte veliko je pitanje na kojem će se iznosu zaustaviti cijena goriva. Podsjetimo da je zahvaljujući i niskoj cijeni energenata rasla domaća potrošnja pa posljedično i BDP pa bi ovaj novi uzlet na naftnim burzama mogao utjecati i na usporavanje rasta domaće ekonomije.

Na brzi rast cijena na tržištima, a u tjedan dana poskočile su za više od osam posto, moglo se i računati s obzirom na to da raste konzumacija sirove nafte koja je posljedica svakog rata. To automatski dovodi do većih cijena naročito kada se napadi i vojne intervencije događaju u regiji koja je glavni svjetski opskrbljivač energentom. Cijene nafte najviše su u posljednje četiri godine, ali su tek djelomično posljedica američkih zračnih napada na Siriju, a više dogovora najvećih proizvođača sirove nafte da će smanjiti proizvodnju. Globalne rezerve su uslijed smanjenja proizvodnje koju je OPEC s Rusijom i Meksikom dogovorio još krajem 2016., a provodi i dalje, pale pa nema preplavljenosti tržišta što će činiti naftu i skupljom u idućim mjesecima. Cijene goriva rastu i u regiji što zbog cijene sirovine, a što zbog povećanih trošarina. U Bosni i Hercegovini litra Eurosuper 95 stoji više od 2,15 konvertibilnih maraka, što je oko 8,3 kune, a u Srbiji se cijena litre istog benzina prodaje za devet kuna.