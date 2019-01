Cijena sirove nafte u 2019. bit će 70 dolara

Cijena sirove nafte na svjetskom tržištu, unatoč blagoj korekciji u ponedjeljak, zadržala se na razini od 60 dolara po barelu po brent crude indeksu, a to znači da je u odnosu na kraj prosinca ojačala za više od 13 posto, a u odnosu na najniže cijene zabilježene u prosincu čak 20 posto. Cijena je ipak i dalje niska u odnosu na očekivanja analitičara i proizvođača nafte koji su se nadali da će se akcija snižavanja proizvodnje sirove nafte koju su počeli krajem 2016., polučiti jače rezultate.

Mnogi tvrde da činjenica da su američki proizvođači pojačali proizvodnju slabi OPEC-ovu akciju u koju su se uključile i Rusija i Meksiko, međutim sad se iz Saudijske Arabije može čuti poruka da rade i u američku korist.

Samo u ovom mjesecu OPEC+, kako se sada naziva prošireni krug proizvođača nafte, proizvodnja nafte srezala za 1,2 milijuna barela dnevno kako bi dodatno stabilizirala tržište, a to je dodatna akcija nakon što se proizvodnja srezala za 600 tisuća barela u prosincu. To prema prognozama neće biti kraj rastu cijena jer u OPEC-u, koji je bio vrlo konzervativan u procjenama i do sada, očekuje da će prosječna cijena nafte u 2019. iznositi oko 70 dolara po barelu za WTI indeks, a to bi značilo poskupljenje od dodatnih 35 posto.

U korist tome ide nekoliko okolnosti na globalnom tržištu. Pregovori Kine i SAD-a mogli bi završiti pozitivnim ishodima i dogovorima, odnosno krajem trgovinskih ratova što će potaknuti dvije najveće svjetske ekonomije, a s druge strane novi set sankcija Iranu smanjit će ponudu na tržištu. Međutim usporavanje globalnog gospodarstva najavljeno je u svim svjetskim analizama, a to znači i manju potražnju za naftom. Reakcija na maloprodajnom tržištu osjetit će se uskoro, ali na domaćim crpkama i dalje se prodaje gorivo po cijenama od oko 9 kuna za litru što je i dalje za mnogo povoljnije nego prije samo nekoliko mjeseci.

