Čak trećina Europljana ne želi kupovati proizvode robnih marki čija ambalaža nije održiva

DS Smith i IPSOS Mori proveli su istraživanje koje je pokazalo da tvrtke moraju ulagati znatne napore kako bi ispunile očekivanja potrošača kada je riječ o održivosti i zaštiti okoliša. To je posebno došlo do izražaja nakon pandemije koronavirusa kada se održivost kao koncept našla u središtu brojnih poslovnih modela.

To ne čudi imajući u vidu brojke koje pokazuju da održivi model poslovanja ni pod koju cijenu više ne smije biti tek dobar PR, već način da se zadovolje postojeći i pridobiju novi potrošači. Rezultati provedenog istraživanja u 12 europskih zemalja pokazali su kako potrošači žele da tvrtke brinu o izgradnji održivog svijeta, a čak trećina ispitanih izjasnila se kako ne žele kupovati proizvode robnih marki koje na stol stavljaju ambalažu koja nije održiva.

Održivost je već dugo u središtu poslovne strategije i aktivnosti tvrtke Tetra Pak, a odražava se u obećanju – ŠTITI ŠTO JE DOBRO™ – koje se u praksi ostvaruje kroz zaštitu hrane, ljudi i planete. Naime, tvrtka je davno prepoznala kako se održiviju budućnost može stvarati samo rješavanjem međusobno povezanih okolišnih, društvenih i ekonomskih izazova. Sukladno tome, njezin pristup održivosti obuhvaća sva tri područja te cjelokupni lanac vrijednosti.

Predvodnik transformacije održivosti

Pandemija COVID-19 promijenila je način poslovanja, ali i svakodnevne živote i potaknula je ubrzanje inovacija kao nikada prije. Rođen iz jedne inovacije, kartona u obliku tetraedra, 1951. godine, Tetra Pak je stvorio ponosno naslijeđe u industriji za preradu i pakiranje hrane, postavljajući visoke standarde dostupnosti i sigurnosti hrane za ljude diljem svijeta, od kojih su mnogi već unaprijedili način proizvodnje i konzumiranja hrane. Inovacije su također omogućile tvrtki zaštititi planet predvodeći transformaciju održivosti kroz cijeli lanac vrijednosti, a sve s ciljem smanjenja upotrebe resursa i optimizacije procesa proizvodnje.

U 2020. tvrtka je značajno pojačala investicije i opseg suradnje na svim razinama kako bi ostvarila svoj cilj. Uzimajući u obzir kolektivno djelovanje, Tetra Pak je uspostavio održivi pristup u svim segmentima poslovanja.

To podrazumijeva četiri jasna područja partnerskih inovacija: maksimalno korištenje obnovljivih materijala i njihovo odgovorno nabavljanje štiteći biološku raznolikost; smanjenje ugljičnog utjecaja njihovih poslovnih operacija kao i njihovih lanaca vrijednosti; omogućavanje boljeg pristupa sigurnoj hrani uz doprinos smanjenju bacanja hrane i pokretanje aktivnog programa za razvoj održivih lanaca vrijednosti recikliranja.

Pristup tvrtke Tetra Pak prema održivosti pokazuje da njihova ambalaža doista predstavlja veliki korak naprijed ne samo ka održivim i ekološki prihvatljivim ambalažama, već i ka cjelokupnom stvaranju ekološki održivog kružnog gospodarstva.

Obnovljivost

Ambalaža igra ključnu ulogu u globalnom sustavu dostave hrane, ali također može uzrokovati probleme za planet, pa je tako jedan od ključnih inovacijskih napora tvrtke, izrada najodrživije ambalaže za hranu na svijetu. Tetra Pak je 2014. prvi u svijetu predstavio ambalažu u potpunosti izrađenu od obnovljivih materijala biljnog podrijetla, a 2020. prodao je više od milijardu ovih kartonskih ambalaža. Otkako je uvela čepove od polimera biljnog podrijetla u prehrambenu industriju 2011. godine, tvrtka ih je proizvela više od 12 milijardi čime je smanjena emisija CO2 za više od 300.000 tona.

Osim toga, novi portfelj neodvojivih čepova također će biti dostupan kao opcija na biljnoj bazi na kartonskim ambalažama. Ovo će predstavljati značajnu prekretnicu u dugoročnom radu tvrtke na dizajnu za recikliranje, čime će se povećati obnovljivi sadržaj ambalaže uz smanjenje otpada. Kao dio šireg programa, ovaj razvoj omogućuje europskim partnerima prijevremenu spremnost za usklađenost s Direktivom o plastici za jednokratnu uporabu (SUP) koja stupa na snagu do 2024.

Dekarbonizacija lanca vrijednosti

Još jedan način na koji tvrtka štiti biološku raznolikost je osiguravanje odgovornog izvora materijala. 2007. godine tvrtka je uvela FSC™ (Forest Stewardship Council™) sustav certificiranja za industriju kartonske ambalaže za tekuću hranu. Od 2020. godine tvrtka ima mogućnosti osigurati 100% gotovog ambalažnog materijala s FSC™ certifikatom.

Paralelno s razvojem portfelja ambalaže, Tetra Pak smanjuje emisije stakleničkih plinova kroz cijeli lanac vrijednosti od nabave sirovina do kraja životnog vijeka ambalaže, te je uspješno ispunio klimatski cilj za 2020., smanjivši ukupne emisije za 19%. Sada je njihov cilj još ambiciozniji: postići neto nulte emisije stakleničkih plinova (GHG) u operacijama do 2030., s ambicijom da do 2050. dođu do neto nulte emisije u cijelom lancu vrijednosti.

Pokretač održivih rješenja na lokalnoj razini

Održivost postaje više od samog trenda i predstavlja način života ali i način poslovanja kojemu se okreće sve više tvrtki na globalnoj i lokalnoj razini. Ponuditi ekološka rješenja znači utjecati na okoliš i društvo, što su ujedno i dvije glavne kategorije održivosti.

U Hrvatskoj već imamo tvrtke koje nastoje zadovoljiti potrebe potrošača i ponuditi održiva rješenja, a jedno od njih je i ambalaža koja stavlja održivost u prvi plan. Belje je bilo prvi partner tvrtke Tetra Pak Hrvatska koji je u travnju 2021. predstavio pakiranje i čep na biljnoj bazi za trajno i svježe mlijeko (TBA 1000Square HeliCap 27) te vrhnje za kuhanje (TBA 1000/500Square HeliCap 27).

Također, prilikom kreiranja nove linije mliječnih proizvoda pod robnom markom Kravica Kraljica, Belje je posebnu pozornost posvetilo dizajnu i funkcionalnosti ambalaže te zaštiti okoliša. Početkom 2022. godine tvrtka Vindija je predstavila ambalažu na biljnoj bazi u kategoriji mliječnih proizvoda i biljnih napitaka (TBA 1000/500 Edge i TBA 1000 Ultra Edge sva s čepom WingCap30). Navedena ambalaža tvrtki Belje i Vindija sadrži najveći postotak materijala biljnog porijekla, čak veći od 80% što za rezultat ima smanjenje ugljičnog otiska od približno 20%.

U skladu s trendom povećanja sadržaja obnovljivih materijala u proizvodima, tvrtka Tetra Pak prva je u Europi predstavila papirnate slamke te ambalažu i čepove čiji su plastični dijelovi izrađeni od šećerne trske.

Ovakav pristup jasno pokazuje da velika predanost u izradi ekološki prihvatljivih ambalaža predstavlja korak prema pozitivnim promjenama i put je ka stvaranju ekološki svjesnog društva i kružnog gospodarstva.

* Sadržaj omogućio Tetra Pak