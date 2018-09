Budućnost duhanske industrije u pari obogaćenoj aromom duhana

Ne možemo tvrditi da je naš proizvod 100% siguran, ali je sigurno poželjniji od klasičnih cigareta. Neki ljudi jednostavno ne žele odustati od pušenja, a na nama je da im ponudimo manje rizične proizvode, najbolju tehnologiju i najbolji proizvod i budemo prvi u toj kategoriji, poručuju ovih dana iz British American Tobacca (BAT), najavljujući kako će do kraja godine i na hrvatskom tržištu lansirati inovativni uređaj “glo”, koji će kao proizvod nove generacije (NGP) kod pušača smanjiti rizik od bolesti povezanih s pušenjem, ako se već ne mogu ostaviti tog poroka.

Poruku “Quit or Die” posljednjeg je desetljeća, naime, shvatilo svega 2% pušača i ostavilo se pušenja, podaci su Svjetske zdravstvene organizacije. A kako su politike velikog broja zemalja sve restriktivnije po pitanju pušenja, trošarina i javnog zdravlja, a pušači, kojih će, prema procjenama, i 2030. na Zemlji biti najmanje milijarda, sve izbirljiviji, duhanska industrija krenula je u tehnološku utrku tešku milijarde eura, koju će preživjeti samo najjači. Što podrazumijeva strategija NGO-a (isparivača i grijanih duhanskih proizvoda), koja bi BAT-u, prema najavama, već ove godine mogla generirati milijardu dolara dodatnih prihoda, koja je razlika između “običnih” cigareta i glo-a, idu li i proizvodima nove generacije na ruku i istraživanja..., razgovaramo s dr. Chrisom Proctorom, glavnim direktorom za znanost BAT-a, u čijem je portfelju i hrvatski TDR.

Duhanska industrija se posljednjih godina, više nego ikad, okreće znanosti. Otkuda odjednom toliko proizvoda tzv. nove generacije?

Već čitav niz godina radimo u smjeru smanjenja štetnosti proizvoda, no tek u posljednjih nekoliko godina smo, zahvaljujući brzom napretku u mikroelektronici i razvoju baterija, došli do mogućnosti razvoja inovativnih proizvoda poput uređaja glo. U testiranju koristimo najsuvremeniju znanost i naša dosadašnja istraživanja pokazuju znatno smanjeni potencijal rizika pri korištenju glo-a.

Koja je razlika između obične cigarete i nove generacije proizvoda, poput e-cigarete ili BAT-ova novog uređaja glo? Može li se reći da su ti uređaji sigurniji za pušače?

Velika razlika između proizvoda nove generacije i klasične cigarete je što u korištenju proizvoda nove generacije nema izgaranja duhana.

Mnogi štetni sastojci koji se nalaze u dimu cigareta nastaju na visokim temperaturama, do 9000 °C, kolika je temperatura na samom vrhu goruće cigarete. Glo zagrijava duhan u duhanskim umecima do 240 °C, što omogućuje nikotinu i okusu duhana da se pretvore u paru u kojom se bilježi znatno niža razina štetnih tvari u usporedbi s dimom cigareta. Prema našim istraživanjima, riječ je o 90 do 95% manje štetnih tvari.

Koliko je BAT uložio u glo?

Tijekom proteklih nekoliko godina uložili smo više od 2,5 milijardi dolara u razvoj naših proizvoda nove generacije. Želimo potrošačima osigurati što veći izbor proizvoda s potencijalom manje štetnosti, razvijamo i e-cigarete i proizvode za zagrijavanje duhana.

U Japanu ste uključeni u istraživanje stanovništva o učincima glo-a na ljude. Kakvi su rezultati?

Klinička studija u Japanu, objavljena u eminentnom znanstvenom časopisu, pokazuje da su volonteri pušači koji su se prebacili na glo imali znatno niže razine štetnih tvari u organizmu već samo nakon jednog dana u usporedbi s volonterima koji su nastavili pušiti klasične cigarete. Zapravo, kod onih koji su se prebacili na glo razine mnogih biomarkera bile su slične onima kod treće skupine volontera koji su u promatranom razdoblju potpuno prestali pušiti.

Vlade nekih zemalja, pa i Hrvatske, i duhanske proizvode nove generacije smatraju jednako opasnima i svrstavaju ih u istu kategoriju s običnim duhanom. Kako to komentirate?

To je razumljivo, ti proizvodi su prilično novi i vlade ih trebaju procijeniti. Međutim, znanstveni odbori u nekoliko europskih zemalja pregledali su proizvode kao što je glo i procijenili da su vjerojatno znatno manje rizični od pušenja. Vjerujemo da bi regulativa trebala poticati prebacivanje na manje rizične proizvode.

Kakva je budućnost duhanskog biznisa? Treba li ozbiljno shvatiti poruku “quit or die”? Hoće li duhanska industrija, pa i BAT, u budućnosti potpuno prestati proizvoditi klasične cigarete?

Tek smo na početku dugog putovanja, a brzina kojom se odrasli pušači odlučuju za prelazak na potencijalno manje rizične proizvode ovisit će o mnogim čimbenicima, uključujući regulativni okvir, javnozdravstvene stavove o proizvodima, stavove individualnih vlada, ali i kontinuiranoj inovaciji i, naravno, preferencijama potrošača.

