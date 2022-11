BAT ubrzano radi na inovativnin proizvodima smanjenog rizika

Duhanska industrija nikad više nije ulagala u razvoj novih proizvoda. Želje potrošača, a i pravila regulacijskih tijela zahtijevaju nove proizvode bez sagorijevanja duhana, pepela i dima, jer je jasno kako više od 1,3 milijarde pušača u svijetu, koji su i veliki teret za javnozdravstveni sustave, neće prestati pušiti preko noći.

Štetnost manja 95-99 posto

Prioritet je što brže ponuditi bolje i kvalitetnije proizvode, za koje i nezavisna znanstvena istraživanja, kad su u pitanju grijani duhanski proizvodi, e-cigarete ili oralni nikotinski proizvodi potvrđuju da su i 95-99 posto manje štetni. Tako je samo u BAT-u u razvoj novih kategorija proizvoda u zadnje tri godine uloženo 1,2 milijarde funti, čulo se jučer u BAT-ovu R&D centru u Southamptonu.

U modernim laboratorijima s opremom vrijednom više desetaka milijuna funta, na novim proizvodima radi više od 350 forenzičara, genetičara, kemičara, biologa, dizajnera, tehnologa… (diljem svijeta u osam centara više od 1500). Pušačka pluća simuliraju roboti, a nove prototipe potencijalnih 'uređaja' printaju 3D printeri, kojima su potrebni sati za nešto što je nekada bio proces koji je trajao mjesecima. Vlade poput britanske i ili novozelandske idu u korak s tranzicijom duhanaca potkrijepljenom dokazima o manjoj štetnosti određenih proizvoda, kvalitetno su regulirale nove kategorije u svojim zakonima, te ih čak i javno promoviraju kao puno povoljniju opciju za zdravlje pušača ili onih koji žele prestati pušiti. Hrvatski regulatori pak, još ne vjeruju znanstvenim dokazima, ne prepoznaju nove proizvode kao manje štetne i ne dopuštaju da se odrasli pušači uopće informiraju kako su alternativa na tržištu, kazali su iz BAT-a.

Globalni cilj BAT-a je imati 50 milijuna korisnika novih kategorija proizvoda do 2030. i ostvariti 5 milijardi funti prihoda od novih kategorija već do 2025. godine, a trenutno ima 18,3 milijuna korisnika tih proizvoda. Portfelj proizvoda smanjenog rizika dostupan je u 57 zemalja diljem svijeta, a trenutno se sastoji od tri kategorije: e-cigareta, koje će do kraja godine biti dostupne i u Hrvatskoj, grijanih duhanskih proizvoda te modernih oralnih proizvoda (nikotinske vrećice).

U Kanfanar 600 mil. kuna

- U tvornici BAT-a u Kanfanaru posljednje dvije godine investirano je 600 milijuna kuna u nove proizvodne linije za grijane duhanske proizvode neo branda za gloTM Hyper, čime je Hrvatska postavljena čvrsto u središte globalne transformacije BAT grupe. Time je ukupna vrijednost realiziranih investicija BAT-a u Hrvatsku dosegnula gotovo 5,3 milijardi kuna - kazao je Zvonko Kolobara, generalni direktor BAT-a Adria.

