Banke s Wall Streeta osnivaju “svoju” burzu

Devet banaka i brokerskih kuća poput Morgan Stanleyja, Fidelity Investmentsa i Citadel Securitiesa planiraju pokrenuti novu burzu vrijednosnih papira s nižim naknadama, koja bi konkurirala New York Stock Exchangeu i Nasdaqu. Brokeri i trgovci godinama se žale na, tvrde, neopravdano visoke naknade za podatke o trgovanju dionicama koje naplaćuju velike američke burze, a vijest o novoj burzi u ponedjeljak je izazvala pad cijena dionica matičnih kompanija NYSE i Nasdaq.

– Ta najava je posljednja paljba u postojećem sukobu vezanom za naknade između burzi i drugih tržišnih sudionika i treba je uzeti za ozbiljno barem iz perspektive mogućeg pritiska na zaradu postojećih burzi – izjavio je za Reuters analitičar Fitch Ratingsa Nathan Flanders. Kompanije koje pokreću novu burzu priopćile su kako će nastojati povećati konkurenciju, poboljšati transparentnost poslovanja, smanjiti fiksne troškove i pojednostaviti trgovanje dionicama u SAD-a.

Naknade za podatke o trgovanju dionicama jedan su od najvećih troškova za brokere. Pothvat će biti nazvan Members Exchange (MEMX), a financirat će ga i kontrolirati devet institucija: Bank of America Merrill Lynch, Charles Schwab Corp, E*TRADE Financial Corp, TD Ameritrade Holdings Corp, UBS, Virtu Financial, Morgan Stanley, Fidelity i Citadel. MEMX, koji planira ponuditi jednostavan model trgovanja s osnovnim vrstama narudžbi i najnovijom tehnologijom, također će zastupati interese klijenata svojih osnivača, kako malih, tako i institucionalnih investitora.

Ponudit će “niže cijene tržišnih podataka, troškova povezivanja i transakcija”, stoji u priopćenju.

Velika trojka američkih burzi na kojima se odvija 70 posto burzovnog prometa u SAD-u suočena je s kritikama zbog povećanih naknada za svoje usluge.

Prošle je godine američka Komisija za vrijednosne papire (SEC) prvi puta odbila odobriti promjene cijena naknada za podatke o dionicama uvrštenima na Nasdaqu i NYSE-u. Intercontinental Exchange (ICE) posjeduje Njujoršku burzu, Nasdaqom upravlja istoimena kompanija, dok je treći operater Cboe. Cijena dionice ICE-a pale je u ponedjeljak za 2,6, a Nasdaqa za 2,8 posto.