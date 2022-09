Avans od 1,75 milijardi kuna već u listopadu?

Zbog neizvjesnosti vezane za jesensku sjetvu i štete zbog suše, koje se na usjevima kreću od 30 do 80% te je u više županija proglašena i elementarna nepogoda, ove će godine isplata predujma potpora poljoprivrednicima za 2022. početi ranije, možda već i u listopadu, potvrdili su nam iz Ministarstva poljoprivrede.

Svim poljoprivrednicima koji podnose jedinstveni zahtjev isplatit će se najveći mogući iznos, odnosno 70% ukupnog godišnjeg iznosa za izravna plaćanja ili 1,75 milijardi kuna.

– U tijeku je i izrada Mjere 22, vrijedne oko 200 milijuna kuna, instrumenta pomoći za poljoprivrednike zbog različitih tržišnih poremećaja. Prijedlog natječaja sljedećeg će tjedna biti u elektroničkom savjetovanju, a planiran je početkom listopada. Prijedlogom će se omogućiti jednokratna pomoć do 15 tisuća eura za poljoprivrednike ili više za prerađivače, pri čemu će se maksimalno smanjiti administrativna opterećenja kako bi poljoprivrednicima potpora bila isplaćena čim prije – kažu u Ministarstvu.

Kako bi se ublažile posljedice suše, dodaju da se posredna pomoć osigurava i kontinuiranim intervencijama u cijene goriva pa tako i fiksiranjem cijene plavog dizela na 8,49 kuna po litri, kao i smanjenjem PDV-a na 5% za svježu hranu i poljoprivredne inpute.

– Međuresorno će se sagledati sve mogućnosti unapređenja korištenja plavog dizela po povlaštenim cijenama u korist domaćih poljoprivrednika, a na tu je temu u četvrtak održan i sastanak u Ministarstvu poljoprivrede. Na godišnjoj razini koristi se oko 150,000.000 litara plavog dizela, što je poljoprivrednicima znatna neizravna potpora – lani u vrijednosti od oko 580 milijuna kuna – objašnjavaju.

Iako su nakon nedavnog sastanka s premijerom i ministricom poljoprivrede neki od poljoprivrednika u javnost izašli s informacijama kako će plavi dizel, kojeg ni nema na svim benzinskim crpkama – a usto je, tvrde, i loše kvalitete i kvari poljoprivrednu mehanizaciju – zamijeniti subvencionirani eurodizel, iz Ministarstva su to u četvrtak opovrgnuli. Tvrde kako se “u ovome trenutku ne razmišlja o ukidanju plavog dizela”.

Najavljuju, međutim, i novi natječaj za tip operacije 4.1.1. u rujnu, koji će se odnositi isključivo na ulaganja u sustave i opremu za navodnjavanje na poljoprivrednim gospodarstvima.

– U okviru Programa ruralnog razvoja do sada je odobreno 666 milijuna kuna potpore za 17 projekata sustava navodnjavanja koji obuhvaćaju površinu od sedam tisuća hektara, pri čemu je predviđeno priključivanje 555 poljoprivrednika. Također, i na posljednjim natječajima za podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada, odnosno vinograda, bili su prihvatljivi troškovi sustava za navodnjavanje na poljoprivrednim gospodarstvima te oprema za navodnjavanje, za što je do sada odobrena potpora u iznosu od gotovo 86 milijuna kuna. U cilju poboljšanja praksi koje doprinose prilagodbi i ublažavanju klimatskih promjena u sklopu Strateškog plana RH do 2027. za navodnjavanje poljoprivrednih površina iz europskih poljoprivrednih fondova osigurano je 65,8 milijuna eura – istaknuli su iz resornog ministarstva.

Dodaju kako s Vladom sagledavaju i mogućnosti dodatne pomoći za hrvatske poljoprivrednike, koje će biti donesene u okviru novog paketa mjera Vlade RH.

>> VIDEO Proglašena prirodna nepogoda zbog suše u Međimurskoj županiji, šteta 150 milijuna kuna