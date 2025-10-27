Začin se povlači s polica! Nemojte ga konzumirati, moguća je prisutnost salmonele

Državni inspektorat Republike Hrvatske obavještava potrošače o opozivu proizvoda Ali Baba, kurkuma u prahu pakiranja od 100g i 400g, s rokom trajanja do 22. travnja 2026. godine. Razlog opoziva je moguća kontaminacija bakterijama roda Salmonella.

Proizvod nije u skladu s Uredbom 178/2002 koja utvrđuje opća načela i uvjete zakona o hrani te osniva Europsku agenciju za sigurnost hrane i postupke u područjima sigurnosti hrane.

Podaci o proizvodu:

Proizvođač: Nani Agro Foods Ltd, Indija

Dobavljač: Fresh Tropical Sri By Jawad, Corbetta, Italija

Maloprodaja: Kathmandu Mart d.o.o., Zagreb, SPICE BAZAAR j.d.o.o., Zagreb

Ovaj opoziv odnosi se isključivo na proizvode sa gore navedenim podacima. Potrošači se savjetuju da ne konzumiraju ovaj proizvod te ga vrate u trgovinu