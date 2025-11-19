Naši Portali
VIRALNI TIKTOK

VIDEO Što biste vi napravili? Polaznici autoškole na cesti se ispriječio golub, reakcija instruktora nasmijala svih

Večernji.hr
19.11.2025.
u 15:00

Kad je vozačica shvatila da je odgovorila pogrešno, uhvatila se za glavu i počela se smijati

Video iz autoškole, koji je popularni instruktor Trulac objavio na TikToku, postao je pravi hit među korisnicima društvenih mreža. U isječku, polaznica koja je na šestom satu vožnje, suočava se s neobičnom preprekom na cesti – golubom. U trenutku kad je ptica došla pred vozilo, vozačica je panično odlučila preći u suprotni trak kako bi je izbjegla, no instruktor je brzo reagirao.

„Ne, ne! To ne možeš raditi“, rekao je instruktor, a zatim ju je upitao što bi trebala napraviti u toj situaciji. Vozačica je odgovorila: „Uključiti žmigavac“, no instruktor joj je odmah rekao: „Kočiti“, jer je to bila jedina ispravna reakcija u tom trenutku. Kad je vozačica shvatila da je odgovorila pogrešno, uhvatila se za glavu i počela se smijati.

@instruktor_trulac Golub @Astrid @Autoškola Kajzerica #drivinglessons #autoskola ♬ original sound - Instruktor TRULAC

Instruktor nije mogao odoljeti pa je još dodao: „Jadan golub, bolje da se mi poubijamo“, što je izazvalo smijeh i dodatno opuštanje u situaciji. Video je ubrzo postao viralan, skupivši više od 600.000 pregleda, a korisnici su obožavali simpatičnu situaciju.

U komentarima su mnogi pohvalili instruktora zbog njegove smirene reakcije i profesionalizma, a neki su se prisjetili svojih vlastitih sličnih trenutaka iz autoškola.

Ključne riječi
Golub auto autoškola instruktor Barkod

