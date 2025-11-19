VIDEO Što biste vi napravili? Polaznici autoškole na cesti se ispriječio golub, reakcija instruktora nasmijala svih

Video iz autoškole, koji je popularni instruktor Trulac objavio na TikToku, postao je pravi hit među korisnicima društvenih mreža. U isječku, polaznica koja je na šestom satu vožnje, suočava se s neobičnom preprekom na cesti – golubom. U trenutku kad je ptica došla pred vozilo, vozačica je panično odlučila preći u suprotni trak kako bi je izbjegla, no instruktor je brzo reagirao.

„Ne, ne! To ne možeš raditi“, rekao je instruktor, a zatim ju je upitao što bi trebala napraviti u toj situaciji. Vozačica je odgovorila: „Uključiti žmigavac“, no instruktor joj je odmah rekao: „Kočiti“, jer je to bila jedina ispravna reakcija u tom trenutku. Kad je vozačica shvatila da je odgovorila pogrešno, uhvatila se za glavu i počela se smijati.

Instruktor nije mogao odoljeti pa je još dodao: „Jadan golub, bolje da se mi poubijamo“, što je izazvalo smijeh i dodatno opuštanje u situaciji. Video je ubrzo postao viralan, skupivši više od 600.000 pregleda, a korisnici su obožavali simpatičnu situaciju.

U komentarima su mnogi pohvalili instruktora zbog njegove smirene reakcije i profesionalizma, a neki su se prisjetili svojih vlastitih sličnih trenutaka iz autoškola.