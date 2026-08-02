Velike promjene na vozačkim dozvolama: Dio novih pravila vrijedi već iduće godine, ovo su detalji

Europsku uniju u sljedećim godinama očekuje najveća reforma sustava vozačkih dozvola u gotovo dva desetljeća. Novi paket propisa donosi digitalne dozvole, vožnju uz pratnju od 17. godine, zajednička pravila za početnike i učinkovitije provođenje zabrana vožnje preko državnih granica. Riječ je o Direktivama (EU) 2025/2205 i 2025/2206, donesenima 22. listopada 2025. Države članice većinu odredbi moraju prenijeti u nacionalno zakonodavstvo do 26. studenoga 2028., a primjenjivat će ih od 26. studenoga 2029. Pojedina pravila počet će vrijediti i ranije, piše Automobiliona.

Jedna od najvećih novosti bit će mobilna vozačka dozvola, pohranjena u europskom novčaniku digitalnog identiteta. Digitalna i fizička dozvola imat će jednaku vrijednost, a građani će i dalje moći zatražiti plastičnu karticu ili imati oba formata. Države digitalne dozvole mogu uvesti i ranije, ali njihovo uzajamno priznavanje u cijeloj Uniji počet će tek nakon uspostave zajedničkih tehničkih pravila. Sve fizičke dozvole morat će biti usklađene s novim zahtjevima najkasnije do 19. siječnja 2033.

Ako vozač počini ozbiljan prometni prekršaj u državi koja mu nije izdala dozvolu, ona će o tome obavijestiti državu izdavateljicu. Ta će država potom moći provesti povlačenje, suspenziju ili ograničenje dozvole tako da mjera vrijedi u cijeloj Uniji. Mehanizam se neće primjenjivati na svaki prekršaj, nego ponajprije na vožnju pod utjecajem alkohola ili droga, velika prekoračenja brzine te prekršaje koji su izazvali smrt ili teške ozljede.

Za kategorije A i B države će moći birati između liječničkog pregleda, zdravstvene samoprocjene ili sustava praćenja zdravstvenog stanja. Ako se utvrdi mogući zdravstveni problem, slijedit će obvezan liječnički pregled. Za profesionalne i teže kategorije liječnički će pregled i dalje biti obvezan. Vozači s kategorijom B moći će, dvije godine nakon njezina prvog izdavanja, upravljati određenim vozilima na alternativni pogon mase do 4,25 tona. To se odnosi na vozila koja su teža upravo zbog baterija ili drugog alternativnog pogona. Pravilo bi se trebalo primjenjivati od 26. studenoga 2027. Za pojedine teže kampere, vozila hitnih službi i druge kategorije države će moći propisati dodatnu obuku ili ispit.

Sedamnaestogodišnjaci će moći položiti ispit i dobiti dozvolu kategorije B, ali do punoljetnosti neće smjeti voziti bez iskusnog pratitelja. Takva će dozvola imati poseban europski kod i biti priznata u svim državama članicama. Ovo pravilo trebalo bi se primjenjivati od 26. studenoga 2028. Svi novi vozači u EU-u prolazit će probno razdoblje od najmanje dvije godine. Tijekom tog razdoblja vrijedit će stroža pravila ili sankcije povezane s alkoholom, drogama, sigurnosnim pojasom i dječjim sjedalicama.,Države će moći uvesti i dodatne mjere te produljiti probno razdoblje zbog počinjenih prekršaja.

Vozačke dozvole za kategorije AM, A1, A2, A, B1, B i BE u pravilu će vrijediti 15 godina. Države taj rok mogu skratiti na deset godina ako se vozačka koristi i kao identifikacijski dokument. Za kategorije teretnih vozila i autobusa valjanost će ostati pet godina. Kraći rokovi moći će se propisati i za vozače starije od 65 godina radi češćih zdravstvenih provjera. Mreža RESPER koristit će se za provjeru valjanosti i autentičnosti dozvola, sprječavanje prijevara i višestrukog posjedovanja dokumenata te provedbu prekograničnih zabrana. Sustav će podržavati i provjeru digitalnih dozvola te razmjenu podataka o njihovoj suspenziji ili povlačenju.

Europska komisija moći će procjenjivati sustave izdavanja vozačkih dozvola u državama izvan EU-a. Ako utvrdi da neka zemlja ima usporedive standarde obuke, ispita i sigurnosti, njezine bi se dozvole u članicama mogle jednostavnije zamjenjivati. Vozačka će se i dalje izdavati, obnavljati ili mijenjati u državi u kojoj osoba ima uobičajeno boravište, odnosno u pravilu živi najmanje 185 dana godišnje. Uvedene su i određene iznimke, primjerice za diplomatsko osoblje te osobe koje zbog jezične prepreke ne mogu polagati ispit u zemlji boravišta.

Nova pravila neće se u Hrvatskoj primijeniti odjednom. Prije toga bit će potrebno prilagoditi zakone, informacijske sustave i postupanje nadležnih tijela. Promjene će ipak biti velike: vozačka će postupno postati digitalni dokument, ozbiljne zabrane teže će se zaobilaziti prelaskom granice, a pravila za mlade vozače bit će usklađenija u cijeloj Europskoj uniji.