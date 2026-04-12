Uništava li vožnja na rezervi vaš auto? O jednoj stvari ovisi sve, posljedice mogu biti neugodne

Mnogi vozači i dalje odgađaju točenje goriva do posljednjeg trenutka i voze „na rezervi“, često iz financijskih razloga. Ipak, takva navika može imati neugodne posljedice, osobito ako se upozorenja na instrument ploči ignoriraju i vozilo se na kraju ugasi zbog praznog spremnika, piše HAK.

Kod starijih automobila takve su situacije često završavale ozbiljnim kvarovima – oštećenim pumpama goriva ili začepljenim injektorima. Posebno su problematični bili stariji dizelski motori s mehaničkim ubrizgavanjem, koje je nakon nestanka goriva bilo teško ponovno pokrenuti.

Iako su moderni motori tehnološki napredniji i otporniji, ni oni nisu potpuno imuni. Vožnja s minimalnom količinom goriva može povući nečistoće i talog s dna spremnika u sustav ubrizgavanja, što dugoročno može uzrokovati oštećenja i skupe popravke, upozorava ADAC. Zbog toga stručnjaci savjetuju da se gorivo ne ostavlja na rezervi i da se spremnik redovito nadopunjuje, kako bi se izbjegli nepotrebni rizici i troškovi.