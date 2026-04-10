Rat na Bliskom istoku bacio je popularne destinacije na koljena, ali neki ipak profitiraju: Evo u kojim zemljama sada cvjeta turizam

Rat u Iranu sve snažnije pogađa globalni turizam, uzrokujući pad rezervacija i rast cijena letova. Posljedice se osjećaju diljem svijeta, a ključni problem predstavlja poremećaj zračnog prometa i zatvaranje važnih ruta preko Bliskog istoka. Velika zračna čvorišta poput Dubaia, Abu Dhabija i Dohe djelomično su izvan funkcije, zbog čega zrakoplovne kompanije uvode duže i skuplje alternativne rute. Prema podacima Ifo Institutea, a koje prenosi t-online, poslovna klima u turističkom sektoru naglo se pogoršala, a razina nesigurnosti među putnicima značajno je porasla.

Najveći pad bilježe destinacije koje se percipiraju kao bliske kriznom području. Rezervacije za Ujedinjene Arapske Emirate pale su za više od 90 posto, dok su Egipat Turska također pogođene padom interesa. Čak i Grčka bilježi slabiju potražnju, jer dio turista izbjegava širi istočni Mediteran.

Pad potražnje vidljiv je i na udaljenijim destinacijama. Broj rezervacija na Tajlandu osjetno je manji uoči tradicionalne turističke sezone, a na otoku Ko Samui pad doseže i do 50 posto. Istodobno, cijene trajekata i zrakoplovnih karata znatno su porasle.

Ipak, kriza ne znači potpuni pad turizma, već promjenu fokusa. Najveći dobitnici su sigurnije i bliže destinacije. Turizam u Njemačkoj bilježi snažan rast, dok se sve više putnika okreće europskim odredištima. Popularnost bilježe Španjolska, Italija, skandinavske zemlje i Portugal, koji profitira i zbog geografske udaljenosti od kriznog područja.

Povećana potražnja za tim destinacijama već stvara pritisak na kapacitete i cijene, pa stručnjaci upozoravaju da bi ponuda u zadnji čas mogla biti ograničena. Istodobno, zrakoplovne kompanije prilagođavaju mreže letova, otkazuju linije prema rizičnim područjima, ali povećavaju broj letova prema europskim turističkim središtima.