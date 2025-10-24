U razdoblju od 2005. do 2024. godine Hrvatska je povećala izvoz kave za 16,3 milijuna eura, a uvoz za 87,4 milijuna eura. Uvoz kave raste u prosjeku neusporedivo brže od izvoza, što rezultira značajnim pogoršanjem vanjskotrgovinske bilance, posebice u lanjskoj godini kad je trgovinski deficit dosegnuo vrhunac – s pomalo nevjerojatnih 100,3 milijuna eura – kaže dr. sc. Goran Buturac, istraživač Ekonomskog instituta Zagreb u svojoj najnovijoj analizi “ Uzgoj i cijene kave u uvjetima klimatskih promjena: Što nam donosi budućnost?”.
– Uz dinamičan trgovinski rast, glavna obilježja hrvatske trgovine kavom su veliki trgovinski deficit, relativno slaba pokrivenost uvoza izvozom te osjetan uvozni rast, naročito prisutan u posljednjih nekoliko godina – objašnjava taj stručnjak. Budući da je kava tropska biljka koja zahtijeva visoke temperature, tlo bogato mineralima te dovoljno sunca i vlage, Hrvatska nema optimalne uvjete za uzgoj. Stoga negativna vanjskotrgovinska bilanca Hrvatske u trgovini kavom nije toliko iznenađujuća, koliko značajno pogoršavanje vanjskotrgovinske bilance zbog snažnog rasta uvoza kave. Od 2020. do 2024. nominalni uvoz kave gotovo se udvostručio, povećavši se sa 62,9 milijuna eura na 119,7 milijuna. Istovremeno, realni uvoz se smanjio za 973 tone, što ukazuje na snažan rast cijena uvezene kave. To potvrđuju i najnoviji podaci DZS-a kako su u prvih devet mjeseci ove godine potrošačke cijene kave u prosjeku rasle za 66,2% u odnosu na isto razdoblje 2020. S druge strane, intenzivan rast nominalnog uvoza kave u Hrvatsku u posljednjih nekoliko godina uzrokovan je povećanjem cijena na globalnom tržištu, dok se realni uvoz blago smanjio, što usko korelira sa smanjenjem potrošnje. Rast cijena pretvara kavu u luksuznu robu za sve veći broj domaćeg stanovništva, tvrdi Buturac.
Od ukupnog uvoza u vrijednosti 119,7 milijuna eura, lani smo najviše kave uvezli iz susjedne Slovenije, i to 56,9%, potom iz Italije i Njemačke
