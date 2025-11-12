Povezujete se na javni WI-FI? To baš i nije uvijek pametno, evo kako vam mogu ukrasti podatke

Milijuni ljudi diljem svijeta koriste javni Wi-Fi kako bi uštedjeli na mobilnim podacima, no Google upozorava da ovaj običaj može ugroziti našu sigurnost. U novom izvještaju, tehnološki gigant savjetuje korisnicima pametnih telefona da izbjegavaju korištenje javnog Wi-Fi-a kad god je to moguće, piše Daily Mail.

Javni Wi-Fi može biti nezaštićen i lako iskorišten od strane napadača, što znači da podaci koje šaljete putem tih mreža mogu biti nesigurni. Ako na javnom Wi-Fi-u unesete podatke o banci ili lozinke, postoji rizik da ih kriminalci preuzmu.

Stručnjaci za cyber sigurnost slažu se s Googleovim upozorenjem, osobito kada je riječ o pristupu osjetljivim podacima. Dr. Manny Niri, profesor cyber sigurnosti na Oxford Brookes University, ističe da javni Wi-Fi može biti riskantan jer mnoge mreže nisu šifrirane, što omogućuje hakerima da presretnu podatke ili čak postave lažne Wi-Fi pristupne točke kako bi prevarili korisnike.

Prema istraživanju, važno je uvijek provjeriti je li mreža na kojoj ste zaista legitiman javni Wi-Fi, a ne lažna kopija. Također, savjetuje se isključivanje automatskog spajanja na Wi-Fi kako biste izbjegli iznenadna povezivanja na lažne mreže.

Iako je javni Wi-Fi postao uobičajen, uz opasnosti koje dolaze s njim, stručnjaci savjetuju da, ako morate koristiti ovu vrstu internetske veze, izbjegavate prijavu na osjetljive račune poput bankovnih ili e-mail računa i redovito ažurirate softver na svom uređaju.

Ako je moguće, stručnjaci preporučuju korištenje VPN-a, posjećivanje sigurnih (https) web stranica ili prebacivanje na mobilne podatke, jer su ovi načini puno sigurniji od otvorenog Wi-Fi-a.

U zaključku, dok je korištenje javnog Wi-Fi-a praktično i često neizbježno, potrebno je biti oprezan i poduzeti potrebne mjere zaštite kako bi se izbjegli potencijalni cyber napadi.