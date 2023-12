PITANJE DANA Kupujete li božićne poklone kućnim ljubimcima?

"Svake godine za Božić kupim nešto i svom psu. Nije to ništa posebno skupo, sitnica od nekoliko eura. Ako se svi u obitelji možemo veseliti, zašto ne bih obradovala i njega? Ne vidim u tome ništa loše", rekla nam je jedna čitateljica. I mnogi vlasnici kućnih ljubimaca misle tako. Na svojim mačkama, psima, kunićima, papigama i ostalima ne štede. Prema podacima sa stranice statista.com čak 27,7 milijardi eura u Europi se troši na hranu za ljubimce. Uz to, plaćaju se i troškove veterinara, opreme. Industrija potrepština za kućne ljubimce buja. Stranica Explodingtopics.com objavila je kako je prodaja u SAD-u rasla svake godine zadnjih 10 godina. U 2011. ukupni prihodi iznosili su 50.96 milijardi dolara, a procjenjuje se da je 2021., taj broj narastao do 123 milijarde dolara.

Trend prepoznaju i domaći trgovci pa se tako na web shopovima redovito nalaze i posebne rubrike namijenjene kućnim ljubimcima. Specijalizirani web shopovi za životinje imaju i posebne, blagdanske kutke za ljubimce. Vlasnici mogu birati između praktičnih i šaljivih poklona. Izbor je zaista šarolik. Od zdjelica, povodaca, igračaka, odjeće, poslastica...

No pretjerano trošenje na kućne ljubimce nekima ne sjeda dobro. Pored toliko potrebitih ljudi oko nas, čini im se nepoštenim trošiti novac na ljubimce. Kažu kako i životinje nemaju veze s Božićem, a argument im je i kako se previše pozornosti danas daje pravima životinja, mnogo manje nego nekim ljudima. S druge strane, vlasnici ljubimaca odgovaraju im kako oni troše svoj novac, ali i da jedno ne isključuje drugo, odnosno da mogu razmaziti svoje ljubimce, a istodobno biti velikodušni prema drugim ljudima.