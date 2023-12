FOTO Hoćete li svom ljubimcu kupiti poklon za Božić? Imamo 13 prijedloga za mace i pse

Jedni se zgražaju na samu ideju, drugi kućne ljubimce smatraju članovima obitelji pa su u božićnom budžetu izdvojili i koji euro za njih. Vlasnici na svoje kućne ljubimce troše sve više novca. Prema infografici koju je u rujnu objavio Pixsell (podaci su prikupljeni sa stranice statista.com) čak 27,7 milijardi eura u Europi se troši na hranu za ljubimce. A gdje su troškovi veterinara, higijene, predmeta za ljubimce. Svatko tko je ikad imao psa ili mačku, zna da češće njima nego sebi posegnemo za nekom sitnicom koja bi ih razveselila. Tako je i za blagdane. Pod božićnom jelkom u mnogim domovima naći će se i pokoji darak, slatkiš ili igračka, za naše male prijatelje. I u hrvatskim trgovinama izbor je šarolik. Osim praktičnih, poput torbi za šetnju, četki ili krevetića, postoji izbor i između šaljivih poklona. Mi smo izdvojili nekoliko.

1. Snug Snug, deka za pse s rukavima (Zinello.hr): 4,78 eura

Božić je vrijeme za ušuškavanje s najmilijima, a osim ljudi, svoju deku zaslužuje i pas. Snug Snug deka učvršćuje se čičak-trakom, veličina je prilagođena malim pasminama, dimenzija 49 cm x 39 cm x 19 cm, a napravljena je od poliesterskog vlakna. "Ugrijte svojeg četveronožnog prijatelja udobnom dekicom koju mogu nositi sa sobom", poručuju na stranici Zinello.hr.

2. W & Wm poklon paket šalica + zdjelica za psa (Zinello.hr): 29,09 eura

"Usrećite nerazdvojni dvonožno-četveronožni par ovim kompletom!", kažu na stranici Zinello.hr o poklonu koji je namijenjen i psima, ali i njihovim vlasnicima. U setu se nalazi keramička šalica "Breakfast with my best buddy" i zdjelica s ilustracijom kobasice i tekstom “Save me a sausage". Može se koristiti u mikrovalnoj pećnici i prati u perilici posuđa.

3. Igračka za pse - tepih za njuškanje (Zinello.hr): 26,99 eura

Ovo je, kažu u trgovini, tepih kojem ljubimci ne mogu odoljeti. Prepun je pretinaca, pregrada i utora u koje možete sakriti grickalicu ili nagradu i potaknuti ih na uzbudljivu potragu u kojoj vježbaju njuh, intelektualni kapacitet i strpljenje. "Tepih ima osam jedinstveno oblikovanih zona u koje možete sakriti grickalice, a opremljen je protukliznom podlogom za ugodno korištenje u interijeru", jamče. Dimenzije su mu 75 cm x 50 cm.

4. Suck UK – zdjelica za mačke ribica (Zinello.hr): 16,72 eura

Puno je manji izbor, no poklona ima i za mace. Keramička zdjelica s reljefnom ribom, možda će privući mačju pažnju.

5. Odjeća za pse Batman (Europosteri.hr): 17,09 eura

Svakom vlasniku je njegov ljubimac superheroj, a sada mu možete priuštiti i odgovarajuće odijelo. Na stranici Europosteri.hr prodaju se prsluci s likom Batmana, Spidermana (ovaj se prodaje za 13,29 eura), a ima ih i s motivima Star Warsa. Na stranici možete pronaći opremu za pse i s motivima Harry Pottera, Mickey Mousea... Navode da je dostava do Božića zagarantirana za narudžbe napravljene do ponoći 17. prosinca.

6. BEST FRIEND igračka za pse, zviždanje, Djed Mraz 16 cm (Mall.hr): 5,94 eura

Podijelite božićni duh sa svojim psom. Djed Mraz plišanac prodaje se na stranici Mall.hr koja također jamči da će artikl biti kod kupca do 23. prosinca. Ako vam se ne sviđa Djed Mraz, psu možete naručiti i plišani Ginger kolačić. On je čak i nešto jeftiniji, stoji 5,21 eura.

7. CUPID&COMET Božićna vrećica za pse, s piletinom i batatom, bez žitarica (Pet centar): 11,99 eura/280 g

Pet Centar na svojim stranicama ima posebnu kategoriju Blagdanski kutak gdje se mogu naći poklončići s motivima Djeda Mraza, sobova, snjegovića... No većina pasa ipak će se možda više razveseliti ako mu kupite nešto za pod zub, a mi predlažemo vrećicu s poslasticama od piletine i batata.

VEZANI ČLANCI:

8. CUPID&COMET Božićna čarapa za mačke, mix poslastica 120g + catnip plišani miš 2kom (Pet centar): 11,49 eura

I mačke su dobile svoje mjesto u Blagdanskom kutku Pet centra. Božićna čarapa sadrži tri poslastice: losos za predjelo, puretina za glavno jelo i štapići sa sirom za desert. Pakiranje uključuje i dva plišana miša s mačjom metvicom.

9. BRIT CARE Christmas Flavour box, 12+1 gratis, fileti u umaku, razni okusi (Pet centar): 12,69 eura

U paketu je više vrsta fileta, u umaku s lososom, obogaćeni pasjim trnom i dragoljubom, fileti u umaku s pačetinom, zatim pileći...

10. Trixie igračka za mačke Catch the mouse 25x6 cm (ZOO City): 10,50 eura

"Uhvati miša odlična je igračka za tvoju mačku. Ima gornji dio za grebanje, ali je i interaktivna igračka. Igračka je izrađena od plastike i ima plišanog miša unutar nje. Potaknuti će tvoju mačku na prirodni instinkt za lov", stoji na stranicama ZOO Cityja. I oni imaju poklone s blagdanskim motivima.

11. King Catnip igračka za mačke Tote (ZOO City): 8,63 eura

Mačke obožavaju Catnip pa će im se sigurno svidjeti i King Catnip igračka. "Sadrži čistu organsku metvicu koje se uzgaja na sjevernoameričkim poljima, hranjena i okružena ledenjacima. Ne sadrži dodatno punjenje", garantiraju na web stranici.

12. Trixie igračka za pse božićna poklon set (ZOO City): 15 eura

Razveselite psa poklonom 2 u 1. U paketu su plišani Djed Božićnjak i kost za zvukom. Djedica je od poliestera.

13. Kong igračka za pse božićna SqueakAir Balls (ZOO City): 7,70 eura

U pakiranju je šest loptica. "Kong SqueakAir lopta kombinira dvije klasične igračke za pse - tenisku lopticu i igračku squeaker - kako bi stvorila savršenu igračku za donošenje. Ova izdržljiva, visokokvalitetna teniska loptica neće istrošiti zube psa. Izrađen je od posebnog neabrazivnog filca", detalji su proizvoda.

VIDEO Testirali smo papirnate maramice: Evo koja je najizdržljivija