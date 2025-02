Novo ažuriranje WhatsAppa razljutilo mnoge, korisnici ne prestaju sa žalbama: 'Vratite na staro, mučno mi je kad to gledam'

WhatsApp je nedavno izbacio novo ažuriranje za koje se očekivalo da će biti posebno korisno u grupnim razgovorima, ali nisu svi oduševljeni time, neki korisnici označili su ga 'iritantnim'. Naime, WhatsApp je jedna od najpopularnijih aplikacija za razmjenu poruka na svijetu, a ažuriranja su mnogima zasmetala, neki su ih komentirali s 'ne', dok drugi kažu da je to 'tako ružno uf'. LADbible piše o promjenama na ovoj aplikaciji pa pita - Sjećate li se koliko su ljudi bili uzrujani kada je WhatsApp promijenio riječi 'online' i 'tipkanje' iz malih u velika slova, toliko da su to na kraju preokrenuli? Pa, unatoč tome što korisnici aplikacije za razmjenu poruka očito gube razum zbog svake manje promjene, Meta ih je pogodila još jednom. WhatsApp je nedavno izdao novo ažuriranje koje uključuje 'indikatore tipkanja', odnosno one tri male točkice koje se pojavljuju na vašem zaslonu kada vam netko piše poruku. Prema WhatsAppu, ova promjena je uvedena kako bi se lakše vidjelo tko u grupnom chatu piše u određenom trenutku, jer bi se profilne slike ljudi koji tipkaju pojavljivale pored tri točke.

Neki korisnici nisu bili veliki obožavatelji promjene koja se pojavila za korisnike iOS-a i Androida, umjesto toga preferiraju staru značajku 'Typing' koja bi se pojavila na vrhu chata kako bi vam dala iste informacije. "Ova točkica točkica koja poskakuje gore-dolje postaje dosadna", rekla je jedna osoba o promjeni dok su na društvenim mrežama molili za povratak na staro.

Neki od korisnika pozvali su aplikaciju da 'ukloni tri točkice koje se njišu' jer su se požalili da zbog toga osjećaju morsku bolest i mučninu. No, usprkos na pritužbe, ima i onih kojima se nova značajka sviđa. - 'Kako je WhatsAppu trebalo 10 godina da doda tri točkice koje pokazuju da nešto piše', pitao je jedan od korisnika.

