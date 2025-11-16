Naši Portali
NE TREBA SE ZADRŽAVATI

Koliko će vas koštati parkiranje na punionici za električne aute? Zagrepčanin okušao sreću i zaradio kaznu

Od sutra zabranjeno parkiranje na punionicama za električna vozila
Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
1/4
VL
Autor
Večernji.hr
16.11.2025.
u 18:00

Ni vozači električnih automobila ne smiju ostaviti automobil na punionici nakon što je punjenje završeno, bez obzira na to je li riječ o „dvije minute“, kratkom odlasku u trgovinu ili osjećaju da su, budući da voze električno vozilo, ipak donekle privilegirani

Kako se broj električnih vozila u Hrvatskoj povećava, raste i broj situacija u kojima se punionice koriste kao obična parkirna mjesta. I dok je u ranim fazama njihova pojavljivanja bilo razumijevanja za vozače koji su na tim lokacijama ostavljali svoja vozila, danas su pravila potpuno jasna i svako njihovo kršenje nosi posljedice.

Zakon o sigurnosti prometa na cestama, piše HAK, izričito propisuje da je na mjestima predviđenima za punjenje električnih vozila zabranjeno i zaustavljanje i parkiranje, osim za vrijeme dok se vozilo doista puni električnom energijom. To znači da ni vozači električnih automobila ne smiju ostaviti automobil na punionici nakon što je punjenje završeno, bez obzira na to je li riječ o „dvije minute“, kratkom odlasku u trgovinu ili osjećaju da su, budući da voze električno vozilo, ipak donekle privilegirani.

Kršenje ove odredbe kažnjava se s 30 eura, a zakon dopušta i premještanje vozila paukom ako je utvrđeno da punjenje više ne traje. Da se pravila doista provode, potvrđuje i presuda Općinskog prekršajnog suda u Zagrebu. Policijska službenica uočila je vozilo parkirano na mjestu za punjenje električnih vozila u 22:32, iako je iz računa, koji je dostavio sam vozač, bilo vidljivo da je punjenje završilo još u 20:41.

Sud je utvrdio da se vozilo gotovo dva sata nalazilo na mjestu na kojem smije biti samo tijekom aktivnog punjenja te je potvrdio da su ispunjeni elementi prekršaja. Vozaču je izrečena kazna od 30 eura, uz dodatnih 13,27 eura troškova postupka. Sud nije prihvatio njegovu obranu, jer navodi o dodatnoj tarifi koju je platio nisu bili relevantni za utvrđenje činjenica.

Ključne riječi
HAK Zagreb punionica električnih automobila auto Barkod

