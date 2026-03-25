Mladić priznao: 'Imam 28 godina i još uvijek ovo nisam napravio, ne znam zašto je to stigma'

"Imam 28 godina. U zadnje vrijeme me previše ljudi ispituje za vozačku dozvolu, zašto je nemam, kad mislim polagati... Zašto je neimanje vozačke dozvole postala tolika stigma?" tim se riječima na forumu Reddit požalio jedan Hrvat i pokrenuo burnu raspravu koja je privukla stotine komentara. U svojoj objavi objasnio je da mu roditelji nisu mogli platiti polaganje ispita, a on sam nije imao ni vremena ni novca jer je radio i po 16 sati dnevno. Danas, kad se cijena autoškole penje i do 1500 eura, a na to treba dodati trošak automobila, registracije, goriva i servisa, posjedovanje vozačke dozvole čini mu se kao nedostižan luksuz. Njegova objava otvorila je pitanje koje muči mnoge: je li vozačka dozvola u Hrvatskoj danas stvar potrebe, slobode ili samo društvenog pritiska?

Rasprava je brzo otkrila duboku podijeljenost u stavovima. Za mnoge je vozačka dozvola i dalje neupitna "životna vještina" i temelj samostalnosti. "Nemaš pojima kakva je to sloboda kad imaš auto i možeš voziti", napisao je jedan korisnik, dok su drugi isticali praktične prednosti. Mnogi poslovi danas zahtijevaju vozačku dozvolu, a ona značajno olakšava život, pogotovo u hitnim situacijama ili s obitelji. "Imao sam jednu situaciju di je malog trebalo vodit na hitnu, bila je noć, bez auta je to znatno teže izvest. Tu sam odlučija položit", podijelio je svoje iskustvo jedan otac.

S druge strane, sve je više onih koji automobil smatraju financijskom omčom oko vrata, a ne simbolom slobode. Autorova računica o troškovima nije daleko od istine. Prema podacima za 2026. godinu, samo u prvoj godini posjedovanja automobila, uz trošak registracije koja je nedavno poskupjela i do 60 posto, prosječni vozač u Hrvatskoj mora izdvojiti dodatnih 2.500 eura za osiguranje, gorivo i održavanje. "Kamo sreće da bi svi razmišljali kao ti i vozili ako im je stvarno potrebno. Imamo hrpetine loših vozača, gužve i probleme s parkingom", komentirao je jedan korisnik, podržavajući odluku da se ne vozi pod svaku cijenu. Za stanovnike većih gradova s razvijenim javnim prijevozom, taksi uslugama i biciklima, automobil često predstavlja više problema nego koristi.

Čini se da ova rasprava odražava i širi, globalni trend. Generacija Z, naime, u cijelom svijetu odgađa polaganje vozačkog ispita, a nekadašnji statusni simbol sve više gubi na važnosti. Za mnoge mlade, "sloboda" se danas ne definira kroz posjedovanje automobila, već kroz financijsku neovisnost i život bez dugova. Umjesto ulaganja u limenog ljubimca koji gubi na vrijednosti, prioriteti postaju putovanja, štednja za nekretninu ili jednostavno život s manje stresa. Ipak, društveni pritisak, koji je osjetio i autor objave, i dalje je snažan, a na društvenim mrežama često se ismijavaju oni koji ne voze, nazivajući ih "passenger prince" ili "passenger princess".

Zajednica na Redditu na kraju je ostala podijeljena. Dok su jedni autoru pružili punu podršku uz poruke poput "Tvoj život, tvoja stvar" i "Koga briga imaš li vozačku", drugi su bili oštriji, prozivajući ga zbog "izgovora" i tvrdeći da je s 28 godina neodgovorno oslanjati se na druge. Ipak, mnogi su se složili u jednom, sažimajući hrvatsku zbilju u duhovitom komentaru: "Bolje da te pitaju za vozačku nego kad ćeš se ženit".