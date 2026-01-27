Kinezi postaju najveći dioničari legendarnog sportskog brenda

Najveći kineski brend sportske odjeće Anta Sports Products potvrdio je kako će kupiti 29,06% udjela u Pumi od obitelji Pinault za 1.5 milijardi eura, što će Kineze učiniti najvećim dioničarom njemačkog proizvođača sportske odjeće. Kako bi proširila svoju prisutnost na međunarodnim tržištima, Anta Sports (Fila, Wilson, Salomon itd.) preuzet će otprilike 29% dionica Pume, koje su do sada pripadale holding tvrtki francuskog milijardera Francoisa Pinaulta, vlasnika Keringa (Gucci, Saint Laurent), koji je bio glavni dioničar Pume.

Prema sporazumu Anta, koja je vrijedna 27.8 milijardi dolara, će kupiti nešto više od 43 milijuna dionica Pume, po cijeni od 35 eura po dionici. Očekuje se da će ovaj dogovor pomoći Pumi da poveća prodaju na unosnom kineskom tržištu i pomoći Anti da "dodatno ojača prisutnost i prepoznatljivost brenda na globalnom tržištu sportske robe". U kompaniji, koja ima iskustva u preuzimanju i preuređenju zapadnih sportskih i lifestyle brendova, smatraju kako bi Puma mogla povećati njezinu međunarodnu konkurentnost.