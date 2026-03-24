Jeste li primijetili da su s polica nestale oznake A+, A++ i A+++? Evo kako da sada prepoznate koliko uređaji troše struje

Ako ste nedavno kupovali perilicu rublja, hladnjak ili televizor, vjerojatno ste se našli pred novim, naizgled zbunjujućim energetskim naljepnicama. Nekada sveprisutne oznake A+, A++ i A+++, koje su jamčile vrhunsku učinkovitost, netragom su nestale. Zamijenila ih je naoko jednostavnija ljestvica od A do G. No, ova promjena, uvedena u Europskoj uniji u ožujku 2021. godine, nije samo kozmetička. Radi se o potpunoj reviziji sustava s drastično postroženim kriterijima, osmišljenoj kako bi potrošačima dala jasniju sliku, a proizvođače potaknula na stvarne inovacije umjesto da se odmaraju u prenapučenoj "zelenoj zoni" gdje je gotovo svaki uređaj nosio neku vrstu A oznake.

Najveću pomutnju izazvala je činjenica da uređaji koji su do jučer ponosno nosili oznaku A+++, po novim pravilima najčešće završavaju u razredima C, D ili čak E. Važno je razumjeti da to ne znači da je vaš stari A+++ hladnjak odjednom postao rastrošan. On troši jednako struje kao i prije, no ljestvica je redefinirana. Cilj Europske unije bio je stvoriti prostor za napredak, zbog čega je nova, najviša klasa A u početku ostavljena gotovo praznom. Ona je rezervirana za tehnološki superiorne uređaje budućnosti, čime se proizvođače tjera da ulažu u razvoj još štedljivijih i ekološki prihvatljivijih tehnologija. Stari sustav s plusovima postao je neadekvatan jer je razlika između A+ i A+++ postala nejasna, a gotovo svi novi uređaji bili su svrstani u te najviše kategorije.

Razlike u potrošnji između novih klasa su goleme i izravno se odražavaju na vašem računu za struju. Primjerice, perilica rublja iz energetskog razreda A potrošit će otprilike 45 do 53 kWh na sto ciklusa pranja. S druge strane, perilica iz najnižeg, G razreda, za isti broj pranja potrošit će više od 110 kWh - dakle, dvostruko više. Situacija je još dramatičnija kod hladnjaka, koji su odgovorni za otprilike 30 posto ukupne potrošnje električne energije u kućanstvu jer rade neprekidno. Dok će moderan hladnjak iz A klase godišnje potrošiti oko 100 kWh, onaj iz G klase može "progutati" i više od 300 kWh. To je kao da ste umjesto jednog upalili tri takva uređaja.

Prevedeno u novac, uštede su značajne. Prelazak sa starog, neučinkovitog uređaja na novi visoke klase (A ili B) može vam donijeti uštedu od 30 do čak 80 eura godišnje, i to samo na jednom aparatu. Prema procjenama Europske komisije, prosječno kućanstvo koje opremi dom energetski učinkovitim uređajima može godišnje uštedjeti i do 285 eura. Gledano kroz cijeli životni vijek uređaja, koji je često duži od deset godina, radi se o ušteđenim iznosima koji premašuju početnu cijenu samog aparata. Primjerice, odabir perilice rublja s oznakom A umjesto one s oznakom D može vam tijekom njezina radnog vijeka uštedjeti više od 120 eura samo na struji.

Naravno, uređaji iz najviših energetskih razreda, A i B, u startu su skuplji - njihova cijena može biti od 20 do 50 posto viša od cijene modela iz E ili F klase. No, ta se investicija dugoročno itekako isplati. Kod uređaja koji rade bez prestanka, poput hladnjaka i zamrzivača, viša početna cijena kroz uštedu na računima za struju vrati se već za tri do pet godina. Za aparate koji se koriste povremeno, kao što su perilice rublja i posuđa, povrat investicije traje nešto duže, u prosjeku od pet do osam godina, ovisno o učestalosti korištenja. S obzirom na to da je prosječni životni vijek velikih kućanskih aparata između deset i petnaest godina, jasno je da u drugoj polovici njihova korištenja ostvarujete čistu financijsku dobit.

Nova energetska naljepnica nudi puno više od same informacije o potrošnji struje. Na svakoj od njih nalazi se QR kod koji vas jednim skeniranjem mobitelom vodi izravno u europsku bazu podataka proizvoda (EPREL). Tamo možete vidjeti detaljne tehničke specifikacije za svaki model, provjeriti točne podatke o potrošnji i transparentno usporediti različite uređaje, neovisno o proizvođaču. Osim potrošnje električne energije, nove naljepnice jasno ističu i druge važne parametre koji utječu na troškove i udobnost. Kod perilica rublja i posuđa navedena je prosječna potrošnja vode po ciklusu, a istaknuta je i razina buke koju uređaj proizvodi, izražena u decibelima te svrstana u razrede od A do D. Time je potrošačima omogućeno da donesu informiranu odluku koja u obzir uzima sve aspekte rada uređaja, a ne samo energetsku učinkovitost. Uz sve to, stroži propisi o ekodizajnu i "pravu na popravak" tjeraju proizvođače da osiguraju dostupnost rezervnih dijelova i do deset godina nakon prestanka proizvodnje, što dodatno povećava isplativost ulaganja u kvalitetniji i učinkovitiji uređaj.