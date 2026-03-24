UČINKOVIT SUSTAV

Jeste li primijetili da su s polica nestale oznake A+, A++ i A+++? Evo kako da sada prepoznate koliko uređaji troše struje

Čišćenje hladnjaka
Thinkstock
VL
Autor
Večernji.hr
24.03.2026.
u 21:00

Prevedeno u novac, uštede su značajne. Prelazak sa starog, neučinkovitog uređaja na novi visoke klase (A ili B) može vam donijeti uštedu od 30 do čak 80 eura godišnje, i to samo na jednom aparatu

Ako ste nedavno kupovali perilicu rublja, hladnjak ili televizor, vjerojatno ste se našli pred novim, naizgled zbunjujućim energetskim naljepnicama. Nekada sveprisutne oznake A+, A++ i A+++, koje su jamčile vrhunsku učinkovitost, netragom su nestale. Zamijenila ih je naoko jednostavnija ljestvica od A do G. No, ova promjena, uvedena u Europskoj uniji u ožujku 2021. godine, nije samo kozmetička. Radi se o potpunoj reviziji sustava s drastično postroženim kriterijima, osmišljenoj kako bi potrošačima dala jasniju sliku, a proizvođače potaknula na stvarne inovacije umjesto da se odmaraju u prenapučenoj "zelenoj zoni" gdje je gotovo svaki uređaj nosio neku vrstu A oznake.

Najveću pomutnju izazvala je činjenica da uređaji koji su do jučer ponosno nosili oznaku A+++, po novim pravilima najčešće završavaju u razredima C, D ili čak E. Važno je razumjeti da to ne znači da je vaš stari A+++ hladnjak odjednom postao rastrošan. On troši jednako struje kao i prije, no ljestvica je redefinirana. Cilj Europske unije bio je stvoriti prostor za napredak, zbog čega je nova, najviša klasa A u početku ostavljena gotovo praznom. Ona je rezervirana za tehnološki superiorne uređaje budućnosti, čime se proizvođače tjera da ulažu u razvoj još štedljivijih i ekološki prihvatljivijih tehnologija. Stari sustav s plusovima postao je neadekvatan jer je razlika između A+ i A+++ postala nejasna, a gotovo svi novi uređaji bili su svrstani u te najviše kategorije.

Razlike u potrošnji između novih klasa su goleme i izravno se odražavaju na vašem računu za struju. Primjerice, perilica rublja iz energetskog razreda A potrošit će otprilike 45 do 53 kWh na sto ciklusa pranja. S druge strane, perilica iz najnižeg, G razreda, za isti broj pranja potrošit će više od 110 kWh - dakle, dvostruko više. Situacija je još dramatičnija kod hladnjaka, koji su odgovorni za otprilike 30 posto ukupne potrošnje električne energije u kućanstvu jer rade neprekidno. Dok će moderan hladnjak iz A klase godišnje potrošiti oko 100 kWh, onaj iz G klase može "progutati" i više od 300 kWh. To je kao da ste umjesto jednog upalili tri takva uređaja.

Prevedeno u novac, uštede su značajne. Prelazak sa starog, neučinkovitog uređaja na novi visoke klase (A ili B) može vam donijeti uštedu od 30 do čak 80 eura godišnje, i to samo na jednom aparatu. Prema procjenama Europske komisije, prosječno kućanstvo koje opremi dom energetski učinkovitim uređajima može godišnje uštedjeti i do 285 eura. Gledano kroz cijeli životni vijek uređaja, koji je često duži od deset godina, radi se o ušteđenim iznosima koji premašuju početnu cijenu samog aparata. Primjerice, odabir perilice rublja s oznakom A umjesto one s oznakom D može vam tijekom njezina radnog vijeka uštedjeti više od 120 eura samo na struji.

Naravno, uređaji iz najviših energetskih razreda, A i B, u startu su skuplji - njihova cijena može biti od 20 do 50 posto viša od cijene modela iz E ili F klase. No, ta se investicija dugoročno itekako isplati. Kod uređaja koji rade bez prestanka, poput hladnjaka i zamrzivača, viša početna cijena kroz uštedu na računima za struju vrati se već za tri do pet godina. Za aparate koji se koriste povremeno, kao što su perilice rublja i posuđa, povrat investicije traje nešto duže, u prosjeku od pet do osam godina, ovisno o učestalosti korištenja. S obzirom na to da je prosječni životni vijek velikih kućanskih aparata između deset i petnaest godina, jasno je da u drugoj polovici njihova korištenja ostvarujete čistu financijsku dobit.

Nova energetska naljepnica nudi puno više od same informacije o potrošnji struje. Na svakoj od njih nalazi se QR kod koji vas jednim skeniranjem mobitelom vodi izravno u europsku bazu podataka proizvoda (EPREL). Tamo možete vidjeti detaljne tehničke specifikacije za svaki model, provjeriti točne podatke o potrošnji i transparentno usporediti različite uređaje, neovisno o proizvođaču. Osim potrošnje električne energije, nove naljepnice jasno ističu i druge važne parametre koji utječu na troškove i udobnost. Kod perilica rublja i posuđa navedena je prosječna potrošnja vode po ciklusu, a istaknuta je i razina buke koju uređaj proizvodi, izražena u decibelima te svrstana u razrede od A do D. Time je potrošačima omogućeno da donesu informiranu odluku koja u obzir uzima sve aspekte rada uređaja, a ne samo energetsku učinkovitost. Uz sve to, stroži propisi o ekodizajnu i "pravu na popravak" tjeraju proizvođače da osiguraju dostupnost rezervnih dijelova i do deset godina nakon prestanka proizvodnje, što dodatno povećava isplativost ulaganja u kvalitetniji i učinkovitiji uređaj.

Komentara 1

Avatar Zbregov
Zbregov
21:17 24.03.2026.

Imam sve aaa+++ i sve led žarulje, računi za struju nikad veći!

Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima.

