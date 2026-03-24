Britanci analizirali gdje su najbolji mehaničara na svijetu: Jedan hrvatski grad zauzeo je visoko mjesto na listi

Pronalaženje pouzdanog i pristupačnog automehaničara jedan je od ključnih izazova za vlasnike vozila, osobito starijih automobila. Upravo zato zanimljivo je istraživanje portala Scrap Car Comparison, koji je analizirao kvalitetu automehaničarskih usluga u čak 155 gradova diljem svijeta, prenosi HAK.

Istraživanje se temeljilo na podacima s Google recenzija, pri čemu su u obzir uzeti samo servisi s najmanje 20 ocjena. Na temelju analize sadržaja recenzija i ukupnih ocjena, svakom gradu dodijeljen je indeks kvalitete u rasponu od 0 do 100. Među hrvatskim gradovima analiziran je Dubrovnik, koji se plasirao na vrlo dobro 18. mjesto u svijetu te 10. mjesto u Europi, s ocjenom 56,2 od mogućih 100 bodova.

Na globalnoj razini prvo mjesto zauzeo je Quito, glavni grad Ekvadora, s uvjerljivih 81 bod. Stručnjaci navode kako specifični uvjeti vožnje, poput velike nadmorske visine i zahtjevnih cesta, vjerojatno doprinose većem trošenju vozila, ali i višoj razini stručnosti servisera. Na drugom mjestu nalazi se indijski Mumbai s 66 bodova, gdje gustoća prometa i česte poplave dodatno opterećuju vozila. Treće mjesto pripalo je švicarskom Luzernu (64,5 bodova), što ne iznenađuje s obzirom na reputaciju Švicarske kada je riječ o preciznosti i kvaliteti usluga.

S druge strane ljestvice nalazi se američki Chicago, koji je ocijenjen najlošijim s tek 10 bodova. Slijede japanski Kyoto (16,2) i Osaka (16,9), dok se među slabije ocijenjenima našao i Prag s 19 bodova. Kada je riječ o Europi, vrh ljestvice dominiraju švicarski i njemački gradovi. Najbolje ocijenjeni je Luzern, a slijede Interlaken i Rotterdam. Dubrovnik se, s 56,2 boda, našao među deset najboljih gradova u Europi.