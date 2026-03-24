Povezuju ga s autizmom, rakom i oštećenjem mozga: U odjeći poznatih brendova brze mode pronašli opak toksin

Toksin koji bi mogao izazvati rak, autizam i oštećenje mozga otkriven je u popularnoj odjeći takozvane "brze mode". Tu odjeću, koja se proizvodi brzo i uz korištenje sintetičkih materijala, prodaju globalni divovi poput H&M-a, Sheina i Zare po cijenama od svega nekoliko eura. Iako se sve više govori o ekološkom utjecaju brze mode, manje je poznato kakve posljedice ona ostavlja na ljudsko zdravlje. Američko tržište brze mode iznimno je popularno, s procijenjenom vrijednošću od oko 21 milijardu dolara u 2024. godini.

Kako piše Daily Mail, sada su istraživači u Sjedinjenim Državama proveli testiranja i otkrili da mnogi odjevni predmeti mogu sadržavati olovo, teški metal koji može ući u krvotok i oštetiti mozak i neurone, potencijalno povećavajući rizik od autizma i problema u ponašanju, kao i krvne žile, što povećava rizik od visokog krvnog tlaka. U svojem istraživanju, tim iz Indiane testirao je jedanaest dječjih majica jarkih boja kupljenih u trgovinama brze mode i diskontnim maloprodajama, te je otkrio da sve sadrže razine olova iznad preporučene sigurne granice koju je postavila američka Komisija za sigurnost potrošačkih proizvoda. Odjeća jarkih boja, poput crvene ili žute, imala je najviše razine ovog teškog metala.

Cristina Avello, studentica biologije na Sveučilištu Marian koja je vodila istraživanje, naglasila je posebnu opasnost za najmlađe. "Ne samo da su djeca najranjivija na učinke olova, već su ona i populacija koja će stavljati odjeću u usta", izjavila je. Kako bi se utvrdilo kolika se količina olova može apsorbirati u tijelo, znanstvenici su u laboratoriju simulirali probavu, oponašajući situaciju u kojoj dijete žvače odjeću. Rezultati su pokazali da bi razine olova u tijelu nakon takve izloženosti bile iznad sigurnosne granice od 100 dijelova na milijun. Stručnjaci upozoravaju da nema sigurne razine izloženosti olovu.

Ovo otkriće nije usamljen slučaj. Tijekom 2024. i 2025. godine, vlasti u Seulu provele su niz testiranja na proizvodima s platformi kao što su Shein, Temu i AliExpress, a rezultati su bili šokantni. Primjerice, u dječjoj jakni s Temua pronađena je količina ftalata čak 622 puta veća od dopuštene, dok su u dječjim dodacima i cipelama redovito pronalaženi olovo i kadmij u razinama i do 20 puta višim od zakonskih granica. Unatoč tome što tvrtke tvrde da "ozbiljno shvaćaju sigurnost proizvoda" i uklanjaju sporne artikle, opasne kemikalije i dalje se pojavljuju u periodičnim inspekcijama.

Nije posve jasno zašto je olovo prisutno u odjeći, no istraživači vjeruju da je to povezano s postupkom bojenja. Proizvođači brze mode često natapaju odjeću u olovnom acetatu, jeftinoj tvari koja pomaže da se boja bolje veže za tkaninu i stvara dugotrajne, živopisne boje. Iako postoje prirodne alternative, poput tanina iz hrastove kore, one se uglavnom ne koriste jer su znatno skuplje. Osim olova, modna industrija koristi više od osam tisuća različitih kemikalija u proizvodnji, uključujući formaldehid i azo-bojila, od kojih se oko 60 do 70 posto smatra kancerogenima. Epidemiolozi upozoravaju da je stopa raka kod djece porasla za 35 posto u posljednjih 50 godina, a taj trend djelomično pripisuju upravo masovnoj proizvodnji sintetičkih kemikalija.

Zbog sve veće zabrinutosti, regulatori poduzimaju korake. Europska unija je od početka 2025. godine uvela pravila o "proširenoj odgovornosti proizvođača", čime tekstilne tvrtke postaju odgovorne za cijeli životni ciklus svojih proizvoda. Uvode se i takozvane digitalne putovnice za proizvode koje će sadržavati detaljne informacije o kemijskom sastavu i mogućnostima recikliranja, a od 2026. godine velikim tvrtkama bit će zabranjeno uništavanje neprodane odjeće i obuće. Dr. Kamila Deavers, glavna istraživačica projekta iz Indiane, pozvala je na pritisak potrošača, upozoravajući da će industrija, bez toga, vjerojatno nastaviti s proizvodnjom odjeće koristeći olovo.

Tim znanstvenika sada planira proučiti još odjevnih predmeta kako bi utvrdio postoji li veza između razine olova u tkanini i količine koju djeca mogu apsorbirati. Također namjeravaju istražiti kako pranje utječe na razine olova u odjeći. Roditeljima koji su zabrinuti savjetuje se da uklone potencijalne izvore olova iz okoline djeteta, a po potrebi mogu zatražiti i krvne pretrage kako bi se provjerile razine olova u djetetovom organizmu. Simptomi povišene razine olova uključuju probleme u ponašanju, poteškoće s govorom, sluhom i učenjem.