Novo pivo

Iz Gardena dolazi prava mala senzacija – pivo na temu kamenica

Autor
Zoran Vitas
07.09.2025.
u 07:32

U jesen zagrebački The Garden Brewery ulazi s novitetima, na što su nas već navikli, međutim ovaj put to su doista kreativna piva

Znači, navikli smo da nas sa zagrebačkog Žitnjaka godinom obasipaju različitim novitetima, vrlo često to su bile i kolaboracije s pivovarama drugih zemalja. No, ovaj put u bateriji od četiri piva, dva su doista posebna. Prvi je Croatian Oyster Stout, tamni ale koji poznajemo svi koji imamo nešto ambicija kada se o pivima radi, ali je ovaj put u pivu i dašak kamenice. Cijenjena školjka s Jadrana ovdje je posudila svoje profinjene note kao, kako ističu u Gardenu, nježan mineralni karakter i suptilan okus slane salamure prekrasno nadopunjuju tamne, pečene okuse specijalnih sladova, što su, dakle, osobine koje bismo očekivali od stouta. Ako se radi o gastronomskom pivu, onda bismo teško zamislili ideju poput ove. No, drugi je novitet Smoked Slavonian Plum Porter, također tamno pivo, a ovaj put s temom slavonske šljive. Ova se dva okusa zaista podudaraju, što bi se reklo, "na najjače" a onda su kod pravljenja ovog piva dodani i dimljeni sladovi s ciljem, pogađamo, da se dobije i nota tradicijskih slavonskih delicija. U pivovari ovo pivo opisuju na način da je ovo slojevito pivo, gdje se slatko voće susreće s dugotrajnom, dimljenom složenošću kako bi stvorio savršenu jesensku večernju pratnju. Zaista odlične ideje iz The Garden Breweryja koje će sigurno poželjeti probati svaki ljubitelj piva, a i ljubitelji gastronomije.

Ključne riječi
garden craft pivo

