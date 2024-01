Isprobali smo klasik u novom izdanju, pa opet, i opet: Koji put to valja učiniti samo radi užitka

Bombonijera i ruže, podsjećaju iz tvrtke Lush – britanskog proizvođača prirodne kozmetike koji jedan proizvodni pogon ima i u Hrvatskoj – klasik su među poklonima koje sad pred Valentinovo valja uzeti u obzir prilikom odabira dara za voljenu damu. No, i klasik može, povremeno i treba, novo ruho pa je Lush, prigodno pred Dan zaljubljenih, lansirao novu kolekciju čiji je dio ne sapun, ne gel već – krema za tuširanje. Posh White Chocolate And Rose krema za tuširanje udovoljila je svim zahtjevima: od čokolade je i ima ružu. Čokolada je bijela, a prepoznati je možemo i zatvorenih očiju, čak i prije nego što smo otvorili 100-gramsku kutijicu. Kako? Tajna već odavno nije tajna jer Lush proizvodi tako su intenzivno mirisni, o čemu god se radilo, da ih i laik ‘nanjuši’ čak i prije odmotavanja poklona. No, kutiju ipak valja otvoriti jer malena i delikatna ruža, zlaćanim prahom posuta, svakome će izmamiti osmijeh na lice. Iako smo za nju znali, i za prvog i za svakog idućeg otvaranja kutije tijekom testiranja ovog proizvoda iznova nas je veselila. Atraktivan dodatak koji puno znači.

Malena i delikatna ruža, zlaćanim prahom posuta, svakome će izmamiti osmijeh na lice Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

Bijela krema izgledom, mirisom i teksturom podsjeća na bijelu čokoladu, tople nijanse boje. Gustoća joj je idealno pogođena, ni prerijetka ni pregusta, pa se lijepo može i zagrabiti i nanijeti direktno na kožu. Ili među dlanovima najprije razviti pjenu, uz pomoć vode. Krema je prepuna aloe vere i glicerina za omekšavanje i hidrataciju nježne kože. Koža je nakon tuširanja osjetno meka, baršunasta i mirisna. Iako to realno nije bilo potrebno, tri puta grabili smo kremu iz kutijice i ponavljali tuširanje… Koji put to valja učiniti tek tako, radi užitka. Umirujuća i pomlađujuća ružina vodica – navode iz Lusha - dolazi iz srca doline ruža u blizini Kazanlaka u Bugarskoj, dok je kremasti certificirani kakao maslac održivo proizvela Piece Community u Kolumbiji. Krema se ne pjeni obilno, ali pjene ima dovoljno, taman koliko treba. Ključ te dobro odmjerene pjenušavosti krije se u prirodnim sredstvima za pjenjenje. Naime, Posh White Chocolate And Rose ne sadrži (štetne) sulfate koje možete naći u gotovo svim ostalim sredstvima za pranje kose, lica, tijela, a zaduženi su upravo za postizanje pjenušavosti. Svi navedeni sastojci ovdje su potpuno prirodni, odnosno onaj manji dio sintetičkih sastojaka sigurni su sastojci, neškodljivi. Proizvod je veganski, 100 grama stoji 14,50 eura. I, sad, kad više nemamo nikakve dileme oko poželjnosti ove verzije klasika zvanog ‘čokolada i ruža’ ostaje pitanje – zašto krema. Zašto ne gel? Nakon što smo ovu kremu za tuširanje isprobali, možemo svoj glas dati kremi jer je nježnija i od sapuna i od gela. Usto, zanimljivija je jer krema za tuširanje na tržištu baš i nema puno.

