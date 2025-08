FOTO Kupnja rabljenog automobila: Ovaj model ima gotovo nestvarni rezultat kada su u pitanju kvarovi

Potraga za rabljenim automobilom često je kompromis između želja i financijskih mogućnosti, no jedan faktor nikada ne bi smio biti zanemaren – pouzdanost. Vozila stara do pet godina predstavljaju atraktivan segment tržišta jer su cjenovno pristupačnija od novih, a još uvijek dovoljno moderna i pokrivena barem dijelom tvorničkog jamstva. Iako se tradicionalno smatralo da su manji gradski automobili zbog svoje jednostavnosti i manje elektronike otporniji na kvarove, najnoviji podaci pokazuju promjenu trenda. Električni kvarovi, posebice oni vezani uz infotainment sustave, postali su Ahilova peta čak i kompaktnih modela, blago smanjivši ukupnu pouzdanost klase. Unatoč tome, mali automobili i dalje su najpouzdanija kategorija vozila, sa znatno boljim rezultatima od, primjerice, električnih automobila. Opsežna godišnja anketa britanskog magazina What Car?, provedena na gotovo 30.000 vlasnika, pruža dubinski uvid u to koji modeli vjerno služe svoje vlasnike, a koji predstavljaju potencijalni rizik za novčanik.

1. Toyota Aygo X (2021. – danas) – Pouzdanost: 100% Na samom vrhu ljestvice, s gotovo nestvarnim rezultatom, nalazi se maleni gradski crossover. Toyota Aygo X, s provjerenim 1,0-litrenim benzinskim motorom, pokazao se besprijekornim – niti jedan vlasnik nije prijavio kvar u posljednje dvije godine. Savršenih 100% pouzdanosti znači da nije bilo nikakvih troškova popravaka za vlasnike.

2. Kia Picanto (2017. – 2024.) – Pouzdanost: 99,3% Visoko na listi pozicionirao se i korejski gradski adut. Tek 6% vlasnika prijavilo je manje probleme, uglavnom s mjenjačem ili kvačilom. Zahvaljujući Kijinom dugogodišnjem jamstvu, svi popravci su bili besplatni i, što je još važnije, obavljeni su unutar jednog dana.

3. Volkswagen Polo (2018. – danas) – Pouzdanost: 98,3% Iako neki modeli unutar Volkswagen grupe imaju problema, Polo pokazuje iznimnu izdržljivost. S visokih 98,3% pouzdanosti, nadmašio je svoje mehaničke srodnike i pozicionirao se kao vrlo siguran izbor u klasi.

4. Hyundai i20 (2020. – danas) – Pouzdanost: 98,1% Još jedan korejski predstavnik dokazuje visoku kvalitetu izrade. Hyundai i20 se s minimalnim brojem prijavljenih kvarova smjestio tik uz bok najboljima, potvrđujući status pouzdanog i isplativog izbora u segmentu gradskih automobila.

5. Mini hatchback (2014. – 2024.) – Pouzdanost: 97,9% Najveće iznenađenje je Mini, koji je proglašen jednom od najpouzdanijih marki u cjelini. Ključan model za ovaj uspjeh je Mini hatchback, koji je pokazao tek minimalne slabosti, poput manjih problema s karoserijom ili klimatizacijskim uređajem. Većina popravaka (71%) bila je pokrivena jamstvom, a automobili su ostali u voznom stanju.

6. Honda Jazz (2020. – danas) – Pouzdanost: 97,6% Japanska tradicija se nastavlja s modelom koji je sinonim za praktičnost. Manji problemi, poput onih s karoserijom ili 12-voltnim akumulatorom, bili su u potpunosti pokriveni od strane Honde, a većina automobila popravljena je u manje od jednog dana.

7. Suzuki Swift (2017. – 2024.) – Pouzdanost: 95,7% Swift predstavlja dobar ulog, s vrlo malim brojem prijavljenih kvarova (9%). No, važno je napomenuti da je polovica popravaka koštala između 300 i 500 eura, a svi neispravni automobili proveli su u servisu više od tjedan dana, što je ključna informacija pri odluci o kupnji.

8. Audi A1 (2018. – danas) – Pouzdanost: 93,9% U premium segmentu malih automobila, Audi A1 se ističe kao vrlo pouzdan izbor. Visoka ocjena pokazuje da i manji premium modeli mogu ponuditi izdržljivost i kvalitetu bez kompromisa.

9. Toyota Yaris Hybrid (2020. – danas) – Pouzdanost: 93,5% Još jedan Toyotin model na listi, Yaris Hybrid, potvrđuje reputaciju marke. Njegov hibridni pogonski sklop pokazao se vrlo izdržljivim, čineći ga odličnim izborom za one koji traže štedljiv i pouzdan gradski automobil.

10. Ford Fiesta (2017. – 2023.) – Pouzdanost: 92,0% Dugogodišnji favorit europskih kupaca, Ford Fiesta, zaokružuje top 10 listu. Unatoč prestanku proizvodnje, kao rabljeni model ostaje solidan i pouzdan izbor s vrlo dobrim rezultatima u anketama vlasnika.