HAKERSKI NAPAD

Deseci tisuća korisnika u problemu: Cure podaci na popularnoj platformi, objavili fotografije osobnih iskaznica

Mijenja se osobna iskaznica
Autor
Vedran Balen
10.10.2025.
u 09:00

Napadači nisu provalili u sam Discord, nego u sustav partnerske tvrtke koja provodi provjeru dobi korisnika

Discord, popularna platforma za dopisivanje među gamerima s više od 200 milijuna korisnika, objavila je da su fotografije službenih osobnih iskaznica oko 70.000 korisnika mogle biti kompromitirane u hakerskom napadu, piše BBC.

Napadači nisu provalili u sam Discord, nego u sustav partnerske tvrtke koja provodi provjeru dobi korisnika. Moguće je da su procurili i djelomični podaci o karticama te poruke koje su korisnici razmjenjivali s korisničkom podrškom, no ne i lozinke ili sadržaji iz privatnih razgovora. Discord navodi da su svi pogođeni korisnici obaviješteni. Tvrtka je odmah ukinula pristup vanjskom pružatelju usluge. Poručuju da su tvrdnje o širem razmjeru curenja netočne i pokušaj iznude.

Kibernetički napadi na osobne podatke sve su češći, jer takve informacije na crnom tržištu imaju visoku vrijednost i koriste se za prijevare. 

Ključne riječi
Barkod Discord osobna iskaznica

LO
Lolita3
10:00 10.10.2025.

Što li će tek biti kad nas osude na digitalni identitet i digitalni novčanik? Ako, ne daj Bože, uspiju u naumu?

MM
Marljivi mrav
10:22 10.10.2025.

Uspjeli su bez ispaljenog metka, a dobra strana je da i bez rata onda mogu siromašne još više siromašit,a bogate bogatit. To je rješeno.

KI
kismajas
11:11 10.10.2025.

To je američka vlada hakirala i pustila u javnost, nakon što se ubojica Charlie Kirka "uzgojio" na Discordu.

