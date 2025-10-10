Deseci tisuća korisnika u problemu: Cure podaci na popularnoj platformi, objavili fotografije osobnih iskaznica

Discord, popularna platforma za dopisivanje među gamerima s više od 200 milijuna korisnika, objavila je da su fotografije službenih osobnih iskaznica oko 70.000 korisnika mogle biti kompromitirane u hakerskom napadu, piše BBC.

Napadači nisu provalili u sam Discord, nego u sustav partnerske tvrtke koja provodi provjeru dobi korisnika. Moguće je da su procurili i djelomični podaci o karticama te poruke koje su korisnici razmjenjivali s korisničkom podrškom, no ne i lozinke ili sadržaji iz privatnih razgovora. Discord navodi da su svi pogođeni korisnici obaviješteni. Tvrtka je odmah ukinula pristup vanjskom pružatelju usluge. Poručuju da su tvrdnje o širem razmjeru curenja netočne i pokušaj iznude.

Kibernetički napadi na osobne podatke sve su češći, jer takve informacije na crnom tržištu imaju visoku vrijednost i koriste se za prijevare.