Deseci tisuća korisnika u problemu: Cure podaci na popularnoj platformi, objavili fotografije osobnih iskaznica

Discord, popularna platforma za dopisivanje među gamerima s više od 200 milijuna korisnika, objavila je da su fotografije službenih osobnih iskaznica oko 70.000 korisnika mogle biti kompromitirane u hakerskom napadu, piše BBC.
Napadači nisu provalili u sam Discord, nego u sustav partnerske tvrtke koja provodi provjeru dobi korisnika. Moguće je da su procurili i djelomični podaci o karticama te poruke koje su korisnici razmjenjivali s korisničkom podrškom, no ne i lozinke ili sadržaji iz privatnih razgovora. Discord navodi da su svi pogođeni korisnici obaviješteni. Tvrtka je odmah ukinula pristup vanjskom pružatelju usluge. Poručuju da su tvrdnje o širem razmjeru curenja netočne i pokušaj iznude.
Kibernetički napadi na osobne podatke sve su češći, jer takve informacije na crnom tržištu imaju visoku vrijednost i koriste se za prijevare.Na snazi stroga pravila za uplate novca: Pogreška bi vas mogla skupo stajati, ovo su novosti
Što li će tek biti kad nas osude na digitalni identitet i digitalni novčanik? Ako, ne daj Bože, uspiju u naumu?