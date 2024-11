Cijene do neba: Božićno drveće svake godine košta sve više, ima ih do 500 eura, sve popularnija i ona u tegli

Manje je od mjesec dana do Božića, mnogi su već krenuli kititi svoje domove, a većina je već i okitila božićno drvce. Cijene njih svake godine sve su veće, a drvce je nezaobilazan ukras za vrijeme blagdana. Ljudi se tu odlučuju na ona prirodna ili umjetna i svaka imaju svoje prednosti i mane. Prirodna božićna drvca imaju svoj šarm, miris, daju pravi ugođaj, a najpopularnije vrste su kavkaska i obična jela, smreka te Pančićeva omorika. U Hrvatskoj se godišnje proizvede oko pola milijuna božićnih drvaca, pri čemu se većina uzgaja u sjeverozapadnom dijelu zemlje.

No, prirodna drvca se sipaju, padaju im iglice koje potom bockaju, teško je s njih skidati i ukrase, zato se mnogi odluče za ona umjetna koja im draju dugo, a i za mnoge su praktičnije opcija. I prirodna i umjetna drvca koštaju i to svake sezone sve više, cijena naravno ovisi o vrsti prirodnog drvca, ima ih nekoliko, ali i o veličini istog. Ako se tržište pogleda sada, možemo reći da drvca visine 155 do 160 centimetara koštaju od 35 do 40 eura, dok su ona veća i po 40, 50, pa ona viša i 60 eura. Sve su popularnija i drvca u tegli, koja su živa, za njih ćete morati izdvojiti i do 75 eura.

Umjetno drvce pak rješava problem da se svake godine mora kupiti novo, ali zato to dugotrajno rješenje i košta više. Primjerice, ono koje imitira kalifornijsku smreku visine 220 centimetara košta i do 500 eura. Premium smreke od 150 centimetara koštaju do 300 eura, dok ima i onih od 220 centimetara koja stoje oko 200 eura. Naravno ima i jeftinijih opcija, za manje od 200 eura, primjerice naći će se i za 35 eura za 210 cemtimetara visine, a mogu se naći i primjeri koji na sebi imaju i dojam da je pao snijeg. No, bez obzira na vrstu ili cijenu, svatko će na kraju pronaći drvce za sebe jer ona su tradicija koje se nitko ne želi odreći.

