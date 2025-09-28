Bankomat vam je 'progutao' karticu? Evo tri najčešća razloga

Ako tri puta za redom unesete pogrešan PIN na bankomatu, kartica će biti zadržana. To se radi iz sigurnosnih razloga, bez obzira koristite li debitnu ili kreditnu karticu. Međutim, PIN nije jedini razlog zbog kojeg bankomat može „progutati“ karticu.

Situacija može biti vrlo neugodna jer bez kartice ne možete doći do novca, morate kontaktirati banku, čekati izdavanje nove kartice, a ponekad i platiti naknadu, piše Fenix magazin. Ipak, važno je naglasiti da se kartice uvijek zadržavaju radi zaštite korisnika i računa.

Najčešći razlozi za zadržavanje kartice

Korištenje blokirane kartice – ako je kartica već prijavljena kao izgubljena ili ukradena, ili ju je banka sama blokirala, bankomat je neće vratiti. Prema Savezu njemačkih banaka, ovo je jedan od najčešćih slučajeva. Neuzimanje kartice na vrijeme – kod nekih bankomata prvo izađe gotovina, a tek potom kartica. Ako korisnik zakasni, uređaj automatski povlači karticu natrag. Potrošački centar NRW objašnjava da se takve kartice najčešće vraćaju u matičnu banku. Tehnički kvarovi – oštećen čip na kartici ili kvar na samom bankomatu također mogu biti razlog. U takvim slučajevima bankomat zadržava karticu kako ne bi došla u pogrešne ruke, ističe Deutsche Bank.

Posebni i sigurnosni slučajevi

Prijevare na bankomatima – ako je uređaj manipuliran (skrivene kamere, lažne maske, dodatci na utorima), može se dogoditi da bankomat zadrži karticu kako bi spriječio zloupotrebu. Policija i banke redovito upozoravaju da se u slučaju sumnje odmah obavijesti i banka i policija.

– ako je uređaj manipuliran (skrivene kamere, lažne maske, dodatci na utorima), može se dogoditi da bankomat zadrži karticu kako bi spriječio zloupotrebu. Policija i banke redovito upozoravaju da se u slučaju sumnje odmah obavijesti i banka i policija. Blokada računa – ako je račun zatvoren ili blokiran (primjerice zbog velikog prekoračenja ili regulatornih razloga), bankomat također neće vratiti karticu, navodi Potrošački centar NRW.

Najčešće, zadržana kartica završava u vašoj banci. Ovisno o pravilima banke, možete je preuzeti uz identifikaciju ili će vam biti izdana nova.Bez obzira na okolnosti, preporučuje se da odmah prijavite i blokirate karticu.