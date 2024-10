Atraktivna fastback francuska limuzina i u električnoj E-408 varijanti

SIGURNO PUTUJTE

Za ovaj prometni prekršaj prijeti vam paprena kazna, ali i kazna zatvora

Na cesti u naselju vozač se ne smije kretati brzinom većom od 50 km/h, odnosno iznimno brzinom ako je to dopušteno prometnim znakom. Kazne su još paprenije, za prekoračenje za više od 50 km/h čak 1320 do 2650 eura ili kazna zatvora do 60 dana.