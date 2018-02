Uberovci po Hrvatskoj taksiraju nezakonito

Vozači Ubera u Hrvatskoj pružaju usluge taksi prijevoza, ali bez potrebnih licencija, što je nezakonito. To je utvrdila odavno inspekcija cestovnog prometa Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, dok se iz Ubera brane da njihovi vozači pružaju usluge najma vozača s vozilom i da to nije taksi prijevoz pa im za to onda i ne trebaju licencije.

No prekršajni sudovi ipak su potvrdili da Uber obavlja taksi prijevoz u Hrvatskoj nezakonito.

Visoki prekršajni sud u Zagrebu u svojim dvjema presudama, koje Večernji list ima u posjedu, odbio je žalbe Uberovih vozača na prvostupanjske presude Prekršajnog suda u Splitu koji ih je proglasio krivim za nezakonito pružanje taksi usluga i odredio im novčane kazne. U jednom je slučaju tvrtka kažnjena s 10.000 kuna, a odgovorna osoba u njoj s 1800 kuna, dok je u drugom slučaju tvrtka dobila globu od 25.000 kuna, a odgovorna osoba mora platiti kaznu od 20.000 kuna.

Obrazloženje presude

Visoki prekršajni sud u svojim presudama tako navodi da žalitelji neosnovano poriču da su obavljali autotaksi prijevoz pogrešno inzistirajući na tome da se radilo o posebnom prijevozu.

Sud je utvrdio u jednoj od presuda da je vozač Ubera preuzimajući putnika na jednome mjestu u Splitu i vozeći ga do Zračne luke Split gdje mu je naplatio uslugu i izdao račun za obavljeni prijevoz te da su time ostvareni svi elementi iz Zakona o prijevozu u cestovnom prometu kojim je propisano da je autotaksi prijevoz djelatnost prijevoza putnika koja se obavlja osobnim automobilom ako se putnika ili skupinu putnika uzima na jednome mjestu, a prijevoz se obavlja preko jedne narudžbe i uz jedno plaćanje naknade za obavljeni prijevoz. A to je, prema Zakonu, javni linijski prijevoz putnika, za što je potrebno ishoditi licencije.

U presudama se navodi da vozači Ubera nisu imali te licencije te nisu propisno označili vozila i nisu imali taksimetar. Visoki prekršajni sud odbio je i navode žalitelja da oni nisu obavljali javni prijevoz jer njihova usluga nije pod istim uvjetima dostupna svim korisnicima prijevoznih usluga jer je ne može ugovoriti svaka osoba, nego samo ona koja se koristi Uberovom aplikacijom.

Uberovi vozači u svoj su žalbi tvrdili i da njih putnik ne može zaustaviti na cesti i da putnik koji je naručio njihovu uslugu nije očekivao autotaksi prijevoz, nego da je izrazio želju za posebnim oblikom prijevoza. Sud je zaključio da su tim tvrdnjama neuspješno pokušali otkloniti svoju prekršajnu odgovornost jer svatko može preuzeti Uberovu aplikaciju pa je takav prijevoz dostupan svima i time ispunjava element javnosti prijevoza.

Čeka se novi zakon

U presudama se navodi da Uberov prijevoz nikako nije poseban linijski prijevoz iz Zakona kojim je propisano da posebni linijski prijevoz je prijevoz samo određene skupine putnika – učenika, osoba s tjelesnim oštećenjem, radnika... koji se obavlja na temelju pisanog ugovora između prijevoznika i naručitelja, pri čemu naručitelj u cijelosti plaća prijevoz.

Ministarstvo priprema novi Zakon o prijevozu u cestovnom prometu koji će liberalizirati tržište taksi usluga ukidanjem ograničenja broja taksi dozvola i pojednostavnjenje procedure za dobivanje licencija za taksi prijevoz.

Uberovi vozači – dok taj novi zakon ne stupi na snagu i ne pribave potrebne licencije i dozvole, pokazala je i sudska praksa – taksiraju po Hrvatskoj nezakonito.