Što nas čeka u 2020.: Nestaju auti jeftiniji od 80.000 kuna

Godina koju ćemo za koji dan ispratiti pokazala je konkretne znakove oporavka tržišta automobila. Iako je unesenih rabljenih automobila i dalje osjetno više nego novih, rastao je i broj novoregistriranih osobnih automobila. Čini se kako se popravlja krvna slika hrvatskog voznog parka. Ili se bar tako činilo dok se nismo okrenuli prema novom pravilniku koji u Europskoj uniji na snagu stupa s prvim danom 2020. Proizvođači automobila morat će za aute prodane na europskom tržištu za svaki gram preko 95 g ugljikova dioksida platiti 95 eura kazne.

Što to konkretno znači za hrvatskog kupca? Puno toga. Tih 95 eura na prvu ne zvuči puno, no uzmemo li u obzir da su novi auti lani prodani u zemljama EU u prosjeku imali 121 g CO2/km, odnosno 26 grama preko dopuštenoga, to za jedan prodani automobil za proizvođača znači kaznu od 2470 eura. Uzmemo li za primjer proizvođača koji u Hrvatskoj proda samo 1500 vozila godišnje, na temelju toga on će platiti 3,705.000 eura kazne zbog prekobrojnih grama ugljikova dioksida! Jasno je da niti jedan proizvođač neće platiti toliku kaznu samo zato da tržište zadrži svoje navike. Stoga će se navike kupaca morati promijeniti, jer vozači više neće moći kupiti auto koji emitira puno CO2 ili će ga platiti osjetno više. Dakle, morat će na sebe preuzeti iznos kazne zbog viška CO2.

- Najbitniji izazovi u 2020. bit će usklađivanje novih registriranih vozila s prosječnom emisijom CO2 od 95 g/km. Svako odstupanje od model miksa kvari prosjek CO2 i izaziva velike penale. Iz ponude će nestati vozila jeftinija od 80.000 kuna, jer uvođenje najdostupnijih tehnologija za smanjivanje emisije (mild hybrid) košta minimalno 1000 eura - rekao je Branko Kondić, izvršni direktor zastupništva Mitsubishija za Hrvatsku. Iduća godina od zastupnika pojedinih automobilskih marki stoga će zahtijevati (još) više planiranja, jer neće smjeti prodati automobil koji bi zbog previše CO2 rezultirao kaznom. Odnosno, tvornica neće ni prihvatiti narudžbu takvog automobila, pa bi se lako moglo dogoditi da iz ponude nestanu ili se na minimalne brojke svedu auti onih marki koje se nisu uspjele barem približiti granici od 95 g CO2.

- Potpuna elektifikacija je krajnji stadij procesa koji je već započeo, ali neće se dogoditi preko noći. Smatram da će trajati oko 20 godina, a u prijelaznom su periodu hibridi izuzetno važni - kaže Miljenko Gvozdić iz Suzukija.

Više od 200 zemalja potpisalo je Pariški sporazum o smanjenju štetnih plinova, pa od 2020. godine proizvođači plaćaju penale za svaki gram iznad 95 g CO2/km. Od 1995. do 2010. emisija je prosječno smanjena za 45 g CO2/km, a sada proizvođači automobila moraju napraviti to isto od 2020. do 2025. godine. Ono što je postignuto u 15-16 godina sada se mora napraviti u samo pet godina. Od 2020. će se godine, dakle, svi auti sa “starom” tehnologijom penalizirati, a nova tehnologija košta. Za očekivati je stoga da će svi auti poskupjeti.

- Politika je autoindustriji nametnula ogroman izazov, jer riječ je doista o kaznama koje će se naplaćivati u milijardama eura. Autoindustrija će se braniti novim tehnologijama, ali i taj tehnološki razvoj stajat će milijarde i tu će autoindustrija morati tražiti balans. Proizvođači moraju rušiti emisije štetnih plinova, prelaziti na obnovljive izvore energije, no sve to puno stoji pa možemo očekivati da će mnogi modeli biti skuplji nakon Nove godine - kaže Goran Vinovrški, Ford Brand Manager. Pojašnjava da se kupcima moraju nuditi mHEV, HEV i pHEV motori, a oni moraju biti svjesni da će odabirom motora s višim CO2 emisijama od propisanih 95 g/km plaćati više nego do siječnja 2020.

- Platit će se visoka cijena zbog ekologije. Uskoro gotovo da i neće biti automobila bez pratećeg elektromotora koji donosi smanjenje štetnih plinova i do 30%, a razvoj elektrificirnih ili električnih pogonskih sklopova također košta - pojasnio je Vinovrški. Iz tvrtke Kia Motors Adria navode da je elektrifikacija ispravan smjer (ne i jedini), ali Hrvatskoj je potrebna bolja infrastruktura punionica, posebice u turističkim krajevima.

- Električna vozila u dogledno vrijeme ne mogu odgovoriti na potražnju. Stoga je potrebno ili promijeniti način života ili povećati broj punionica i domet električnih vozila te im smanjiti cijenu - smatraju u Kia Motors Adria grupi.

Burić: Stvaraju se preduvjeti za još veći uvoz rabljenih vozila kojih se zapad rješava Trenutno važeće mjere i nameti na nova vozila su nakaradni. Kao da se namjerno želi onemogućiti prodaja novih automobila i pritom se direktno stvaraju preduvjeti za još veći uvoz rabljenih vozila kojih se u zapadnoj Europi žele riješiti. Utjecaj na ekologiju, prihode koje država može ostvariti i sigurnost na cestama nije potrebno pojašnjavati, o ljudskim životima ne želim niti govoriti. Naš porezni sustav oporezuje vlasnike novih vozila, a starije od 10 godina oslobađa! Vjerujem da je ovo jedinstven primjer u EU - rekao je Domagoj Burić, Hyundai Brand Manager. Smatra da će u 2020. najveći izazov biti postizanje prosječne vrijednosti emisija CO2 od 95 g/km. Taj cilj direktno će utjecati na proizvode koji će se ubuduće plasirati na tržište. Prosječne cijene će porasti sukladno višoj vrijednosti HEV, EV i PHEV automobila te auta opremljenih modernijim motorima s unutarnjim izgaranjem čija tehnologija iziskuje veća ulaganja.

Elektrifikacija je neizbježna, ali naša infrastruktura i subvencije nisu dobre Volvo: Manjak punionica mogao bi ugroziti prodaju električara - Elektrifikacija je smjer u kojem se kreće cjelokupna autoindustrija. Ne bude li infrastruktura pratila novi smjer razvoja problemi bi mogli opterećivati buduću prodaju. Mnoge zemlje EU već su puno prije krenule u stratešku izgradnju infrastrukture te su u prednosti u odnosu na Hrvatsku Mitsubishi: Ukinuti umanjenje poreza s obzirom na starost vozila - Trebalo bi izjednačiti ekološki porez (PPMV2) za nova i rabljena vozila, odnosno ukinuti umanjenje PPMV2 s obzirom na starost uvezenog vozila. Time bi se i kupci rabljenih vozila iz inozemstva potaknuli na unos rabljenih vozila s nižim emisijama. Trebalo bi ukinuti subvencije na plug-in hibride i smanjiti subvencije na električna vozila kako bi se produžilo razdoblje u kojem je moguće aplicirati za subvenciju - navodi B. Kondić. Peugeot: Mijenjati poreznu politiku i pametnije koristiti poticaje - U Hrvatskoj još uvijek ne postoji strategija poticanja prodaje novih automobila. Porezna politika stavlja hrvatske kupce u nepovoljniji položaj od njihovih susjeda u EU. Izmjene u tom dijelu, ali i kvalitetnije korištenje sredstava koje prikuplja i distribuira Fond za zaštitu okoliša promijenile bi sliku na hrvatskim cestama - rekao je Tomislav Miletić, generalni direktor za Citroën, DS i Peugeot. Hyundai: Ukinuti nerazuman način sufinanciranja EV - Fond mora ukinuti nerazumni način subvencioniranja kupovine EV i slijediti primjer Slovenije, ako nisu sposobni razumno napisati vlastita pravila. Daljnji razvoj mreže punionica je jedini ispravan put, osobito stoga što smo turistička zemlja - kaže Domagoj Burić, Hyundai Brand Manager. Renault, Nissan, Dacia: Nužno je poticati razvoj elektromobilnosti - Od države očekujemo da se „trgne“ jer je jedan od načina daljnjeg smanjenja emisija CO2 poticanje razvoja elektromobilnosti, a toga neće biti bez sustavnih umjesto sporadičnih subvencija za kupnju EV-a, poticanje kupnje većeg broja EV-a za poslovne kupce, uvođenja pozitivne diskriminacije za vlasnike EV-a ili uvođenje posebnog poreznog tretmana za kupnju EV-a.

