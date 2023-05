Opel predstavio redizajn bestselera: Novo lice, blagi hibridi i snažnija električna verzijom

Opel je predstavio redizajniranu verziju svog popularnog gradskog modela Corsa. Nakon četiri godine na tržištu Corsa je dobila osvježeni izgled po uzoru na veće modele Astru i Grandland, s karakterističnim Opelovim licem zvanim Opel Vizor i novim dizajnom stražnjeg dijela automobila.

No, tu su i promjene u interijeru pa sada dolazi uz novi sustav za informiranje i zabavu s velikim zaslonom na dodir u boji veličine do 10 inča, kao i novim ​​​​ Matrix Intelli-Lux LED prednjim svjetlima. Novost je i hibridni sustav napona 48 volta, dok će električna verzija osim sa 136 KS biti dostupna i uz elektromotor snage 156 KS i dosegom od 402 km.

Dimenzije su ostale istovjetne, dakle dužina od 406 cm i međuosovinski razmak od 254 cm, no crni "vizir” koji prekriva prednji dio Corse i integrira masku hladnjaka, LED prednja svjetla i središnji Opelov znak munje u jedan element, djeluje robusnije.

Stražnji dio donosi naziv modela na sredini vrata prtljažnika, što se prvi put moglo vidjeti prije nekoliko mjeseci na ograničenom izdanju "Opel Corse 40”, a novost je siva boja Grafik Grey, prvi put dostupna za Corsu.

VEZANI ČLANCI

Zahvaljujući brojnim novim značajkama, Corsa također stvara modernu i ugodnu atmosferu u unutrašnjosti. Tome doprinose uzorci sjedala, kao i novi dizajn ručice mjenjača i upravljača. No vrhunac – vizualni i tehnički – opcionalni je potpuno digitalni kokpit s novim sustavom za informiranje i zabavu. Integrirana platforma Snapdragon tvrtke Qualcomm Technologies ima poboljšanu grafiku, multimedijske mogućnosti, računalni vid i umjetnu inteligenciju (AI) kako bi osigurala integriraniji, konstantno prilagodljiviji sustav kokpita koji je svjestan konteksta i koji se može razvijati prema željama putnika.

Od 2019., prilagodljiva Matrix Intelli-Lux LED® svjetla bez zasljepljivanja vozača iz suprotnog smjera pokazala su kako Corsa inovacije u segmentu malih automobila čini dostupne svima. Inženjeri neprestano rade na daljnjem razvoju, što se može vidjeti na novoj Corsi. Ukupno 14, umjesto osam, LED elemenata kojima se može pojedinačno upravljati omogućuje iskustvo vožnje sa stadionskom svjetlinom koja sada još preciznije nego prije sprječava zasljepljivanje drugih sudionika u prometu.

Brojni drugi vrhunski sustavi za pomoć čine vožnju i upravljanje opuštenijim. Ponuda obuhvaća novu, panoramsku kameru za pregled straga u visokoj razlučivosti, prilagodljivi tempomat, limitator brzine, bočnu zaštitu te upozorenje na frontalni sudar s automatskim kočenjem u slučaju opasnosti i prepoznavanjem pješaka.

VEZANI ČLANCI

Corsa Electric bit će dostupna s dvije opcije električnog pogona, s već poznatim elektromotorom od 136 KS i poboljšanim dosegom do 357 kilometara, kao i s novim elektromotorom od 156 KS i dosegom do 402 kilometra.

Corsa Electric nije samo visokoučinkovita – uz svoju baterijsko-električnu snagu i okretni moment od 260 NM dostupan već na dodir papučice gasa, osigurava i istinski užitak vožnje. A kada je Corsu Electric potrebno napuniti, to se može brzo obaviti. Brzim punjenjem baterija se može napuniti do 80 posto ukupnog kapaciteta u samo 30 minuta (od 20 do 80 posto).

Corsa će kao prvi Opel kupcima biti dostupna s hibridnim sustavom od 48 volta. Motori snage 100 KS i 136 KS dolaze s novim automatskim mjenjačem s dvostrukom spojkom. Osvježena Corsa na tržište stiže još ove godine.

VIDEO Potjera kao iz akcijskog filma! Kauboju pobjegla krava, lovio je na - autocesti