Znate li koliko koštaju bendovi za svadbe u Zagrebu? 'Pripremite se za šok'

Velik dan u životu svakog para svakako je vjenčanje, a planiranje istog nije nimalo lagan zadatak. Izbor svadbene sale, cvjetnih aranžmana, vjenčanice i odijela... U mnoštvu detalja koje valja pomno izabrati lako se izgubiti, no za dobru proslavu, za mnoge je najvažnije, dobra hrana i glazba. A dobru glazbu treba i "dobro" platiti, sudeći prema Tik Tok videu pjevača Ivana Stapića. Stapić je, naime, devedesetih bio teen zvijezda, a mnogi se još i danas sjećaju njegovih pjesama ''Kiša je padala'' i ''Duša ledena''. Ovaj veseli Slavonac danas najviše odrađuje gaže na raznim proslavama pa je na svom Tik Tok profilu otkrio kako se kreću cijene bendova na svadbama. – Jeste li znali koliko koštaju bendovi za svadbe u Zagrebu? Pripremite se na šok! Cijene bendova za svadbe u Zagrebu i okolici variraju ovisno o njihovoj popularnosti i iskustvu – započeo je Stapić.

– No-name bendovi koji nemaju svoje autorske pjesme kreću se cirka od dvije do dvije i pol tisuće eure. Svatovski bendovi s dugogodišnjim iskustvom naplaćuju između dvije i pol tisuće eura do tri. Dok bendovi s autorskim radom i barem jednim velikim hitom koštaju između tri do četiri tisuće eure. A sad zamislite bend s preko 20 godina iskustva, nekoliko hitova, članovima koji su svirali s najvećim imenima domaće scene – kazao je Stapić te upitao pratitelje koliko bi oni platili za vrhunski bend na vjenčanju.

"Žali Bože para"; "Napije se kum i bend ni ne treba", "Najbolje se ne ženiti", samo su neki od komentara na videu.