Ogorčeni Zagrepčani: Desetljećima se ništa ne mijenja, parking je neupotrebljiv, buka nepodnošljiva...

"Buka je neprestana. Prozore možete otvoriti od 2 do 3:30 ujutro i možda ćete tada imati tišinu. Osim u to doba, buka je nesnosna", priča nam predstavnik stanara zgrade u Paškoj ulici Bruno Aralica. Radi se o zgradi koja se nalazi samo nekoliko metara od najprometnije petlje u Zagrebu, petlje Držićeva – Slavonska. "Preko zime još se i može živjeti, jer obično držimo sve prozore zatvorene, pa buka ne dolazi toliko do izražaja, ali preko ljeta, kad morate otvoriti prozore, buka postaje neizdrživa. U ovoj zgradi imate 24 sata buke", govori Aralica.

O problemu stanara zgrade u Paškoj ulici s "petljom" pisali smo i prije 12 godina, a tada je pročelnik Gradskog ureda za promet Davor Jelavić rekao kako je izgradnja bukobrana predviđena, ali nije poznato kad bi se mogla realizirati. Ni nakon 12 godina situacija se nije promijenila, jer bukobrana još nema, ali o njima više nitko i ne priča.

"Bukobrane više i ne očekujem. Od svih onih obećanja da će se napraviti bukobrani i da će se posaditi još drveća kako bi se reducirala buka, nema ništa. Buka je i dalje ista, sve je ustaljeno i nema nikakvih poboljšanja. Razgovori koje smo vodili prije 12 godina nikad nisu postali službeni, a od nas, stanara, nitko nije pokazao inicijativu da riješimo taj problem", tvrdi Bruno Aralica.

Stanarka zgrade V. A., koja tu živi od šezdesetih godina prošlog stoljeća, tvrdi da postoje i veći problemi od buke, na koju se već i navikla. "Meni današnja buka ne predstavlja toliki problem, jer sam se navikla. Promet se manje vidi zbog posađenih breza, koje su već i izrasle, a i svi smo mi gradska djeca i odmalena smo naviknuti na takav život, uz promet i buku", govori ona.

"Veći problem od buke mi predstavljaju vlaga i ispušni plinovi, koji se osjete zbog ogromne koncentracije prometa. Prozore ne otvaramo dok je najveća gužva, jer je prevelika količina ispušnih plinova, pa čekamo da se promet malo smiri kako bismo ih otvorili", dodaje.

Osim velike buke koju petlja stvara, Aralica ukazuje i na druge probleme s petljom. Tvrdi da petlja predstavlja opasnost za prolaznike i na petlji i ispod petlje, jer petlju nitko pravilno ne održava. Predstavnik stanara nam je tako pokazao dijelove metalne ograde na petlji, koja je u potpunosti propala i počela se raspadati na više mjesta, a na nekim mjestima dijelovi ograde nedostaju.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

"Napravili su parkiralište ispod petlje, ali nisu sanirali petlju. Na jedan auto pao je komad žbuke s petlje i ogrebao dio auta, ali kako dokazati da je taj komad pao s petlje. U rupama na petlji, gdje više nema metalnih rešetki, žive i golubovi, pa stanari već znaju da na tom parkiralištu auto ne bi trebali ostavljati dulje vrijeme", komentirao je Aralica dok je pokazivao tragove oštećenja na petlji.

Petlja izgrađena prije pola stoljeća predstavlja veliki problem za stanare zgrade na Sigečici. Od obećanih bukobrana dobili su samo breze, a prema svemu sudeći, na razna obećanja više i ne računaju. Situacija se već desetljećima ne mijenja, parkiralište je neupotrebljivo, buka nepodnošljiva, količina ispušnih plinova ogromna, ograda na petlji se raspada i ne postoji nikakva naznaka da će se nešto promijeniti nabolje. Kao i proteklih pedesetak godina, izgleda da će stanari ove zgrade i dalje morati zatvarati prozore.

Poslali smo upit Gradu o petlji, neispunjenim obećanjima o bukobranima i lošem stanju petlje, na što su nam odgovorili sljedeće: "Područje uz Slavonsku aveniju, paralelno sa Ulicom Cvijete Zuzorić, kućni brojevi 41-55, jedno je od prioritetnih područja upravljanja bukom. Za ovo je područje predviđeno postavljanje zidova za zaštitu od buke sa sjeverne i južne strane Slavonske avenije, procijenjene ukupne duljine l= 1170 m; S= 5850 m², visine 4 m."

"Projektirana građevina će se izvesti iz laganih aluminijskih panela u kombinaciji sa transparentnim panelima od polimernih materijala te čeličnim stupovima. Za navedeni obuhvat izrađen je i elaborat zaštite od buke. Osim toga, ishođena je i građevinska dozvola te će se u suradnji sa Vijećem gradske četvrti pokrenuti daljnja procedura za njihovo izvođenje, a sve prema gradskim prioritetima i osiguranim sredstvima", tvrde iz Grada.

Osim toga, navode kako će u sklopu radova obnoviti i oštećenja na ogradi te betonsku konstrukciju petlje, čime bi se trebao riješiti i dosadašnji problem nesigurnog parkinga, koji se nalazi ispod petlje. "Gradski ured za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo i komunalne poslove izradio je projekt sanacije za treći nivo petlje Slavonska – Držićeva, u sklopu kojeg će se obnoviti pješačka i odbojna ograda, gornji i donji ustroj armirano-betonskog nosivog sanduka, servisna staza, upornjaci, čelična obloga stupova, prijelazne naprave, asfaltni zastor, novi poklopci za pristup mostu te će se ukloniti postojeća obloga na upornjacima."

Iz Grada tvrde kako je postupak javne nabave već pokrenut, a otvaranje ponuda bit će uskoro: "Pokrenut je postupak javne nabave za odabir izvođača radova te će otvaranje ponuda biti 3. srpnja 2024. godine. Nakon odabira i potpisa ugovora sa izvođačem pristupit će se odabiru glavnog stručnog nadzora, projektantskog nadzora, geodetskog nadzora, koordinatora zaštite na radu i kontrolna ispitivanja."

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Iako su obećanja postojala i zadnji put kad se ova priča pojavila u javnosti, ovaj put izgleda da je Grad puno ozbiljniji oko rješavanja problema. Tada nije bilo vremenskog okvira u kojem su bukobrani trebali biti postavljeni, ali izgleda da će već uskoro stanovnici zgrada oko petlje moći vidjeti napretke, a ubrzo nakon toga i spavati s otvorenim prozorima.