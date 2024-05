Radovi u punom jeku: Dvije zagrebačke prometnice za vikend će biti zatvorene, ovo su obilazni pravci

Zbog izvođenja radova dvije gradske prometnice bit će zatvorene. Riječ je o Gajevoj ulici i Ulici Ivana Gundulića.

Gajeva ulica na dijelu od Mihanovićeve do Ulice Baruna Trenka u subotu, 25. svibnja, od 10 do 14 sati bit će zatvorena za sav promet radi ugradnje podzemnih spremnika. Za prometovanje vozila predlaže se obilazni pravac:

Mihanovićeva ulica – Ulica Jurja Haulika – Trg P. Svačića – Ulica Baruna Trenka - Gajeva.

Isto tako, ulica Ivana Gundulića na dijelu od Varšavske do Ilice će od subote, 25. svibnja, od 7 sati do nedjelje, 26. svibnja, do 17 sati biti zatvorena za sav promet radi montaže građevinskog krana. Obilazni pravac bit će:

Gundulićeva – Varšavska – Dalmatinska – Medulićeva - Ilica.

Stanovnicima Gornjeg grada i korisnicima garaže Tuškanac bit će omogućen prilaz Frankopanskom ulicom u smjeru sjevera. Iz Grada su zamolili sugrađane da obrate pozornost na privremeno postavljenu signalizaciju te da imaju razumijevanja zbog mogućih poteškoća u prometu.

